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Espreso.tvОбществоКанал HBO купил права на показ украинского фильма

Канал HBO купил права на показ украинского фильма

Компания HBO приобрела права на телевизионные показы и размещения в странах Центральной Европы украинской ленты режиссера Александра Жовны "История Лизы"

Об этом сообщил продюсер фильма Валерий Калмыков, передает Детектор медиа .

Телепоказ стартует с 1 мая 2020 в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.

Сценарий картины написан по одноименной повести Александра Жовны, который в 2015 году получил специальную награду Международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии".

"История Лизы" - психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна - не совсем обычная, вторая - совсем необычная.

"Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном, мире. К тому же, двое из четырех - это люди с синдромом Дауна, так называемые" солнечные дети ". Но достаточно ли солнечно им в этом мире? .. Вдруг у них с появляется удивительная возможность - проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино ", - говорится в синопсисе ленты.

В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна.

В украинских кинотеатрах фильм планируют показать осенью 2019 года.

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