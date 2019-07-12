Канал HBO купил права на показ украинского фильма
Об этом сообщил продюсер фильма Валерий Калмыков, передает Детектор медиа .
Телепоказ стартует с 1 мая 2020 в Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.
Сценарий картины написан по одноименной повести Александра Жовны, который в 2015 году получил специальную награду Международного литературного конкурса "Коронация слова" в номинации "Киносценарии".
"История Лизы" - психологическая драма о двух влюбленных парах. Одна - не совсем обычная, вторая - совсем необычная.
"Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном, мире. К тому же, двое из четырех - это люди с синдромом Дауна, так называемые" солнечные дети ". Но достаточно ли солнечно им в этом мире? .. Вдруг у них с появляется удивительная возможность - проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино ", - говорится в синопсисе ленты.
В фильме снялись профессиональные актеры и люди с синдромом Дауна.
В украинских кинотеатрах фильм планируют показать осенью 2019 года.
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