Google признался в прослушивании голосовых команд пользователей сотрудниками

12 июля, 2019, 18:42

В компании утверждают, что передают только 0,2% записанных команд на расшифровку лингвистам

Об этом сообщили в блоге компании Google.

В Google прослушивают 0,2% записанных команд пользователей Google Home или Google Assistant и передают на расшифровку экспертам-лингвистам.

В корпорации хотят усовершенствовать технологию распознавания языков, заявил менеджер по продукту компании Дэвид Монсис.

Специалист добавил, что передаются записи, не связанные с аккаунтами пользователей, а экспертам запрещено расшифровывать фоновые разговоры.

Также Монсис признался, что иногда голосовой помощник может записывать разговор пользователя ошибочно, принимая другие фразы по команде активации "Ok, Google".

"В корпорации работают над мерами защиты от таких случаев", - заявил представитель Google.

Корпорация выступила с заявлением после того, как бельгийский канал VRT News сообщил о получении более тысячи аудиозаписей голосовых команд от одного из подрядчиков Google. Канал утверждал, что образцы содержали персональные данные пользователей.