Глава Верховной Рады поблагодарил "Народный фронт" и лично Арсения Яценюка за проведение реформ в Украине
"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был премьер-министром и который вместе с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая для Украины", - заявил глава Верховной Рады.
"Хочу поблагодарить фракцию "Народный фронт". Это боевая фракция, которая была инициатором множества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", - добавил он.
Всего, по словам спикера парламента, Верховная Рада VIII созыва приняла почти 3000 законов.
"Верховной Радой VIII созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", - резюмировал Андрей Парубий.
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