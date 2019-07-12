ГБР провело обыски в Государственной фискальной службе и на харьковской таможне
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль по товарам одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства на сумму около 630 млн грн", - отметили в Госбюро расследований.
12 июля ГБР провело обыски в Государственной фискальной службе Украины, обыски на Харьковской таможне ГФС и изъяло документы в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
"Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия", - добавили в ГБР.
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