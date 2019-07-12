ГБР провело обыски в Государственной фискальной службе и на харьковской таможне

12 июля, 2019, 17:17

Государственное бюро расследований расследует возможные незаконные действия должностных лиц руководства ГФС Украины, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль по товарам одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет, возможно, недополучил средства на сумму около 630 млн грн", - отметили в Госбюро расследований.

12 июля ГБР провело обыски в Государственной фискальной службе Украины, обыски на Харьковской таможне ГФС и изъяло документы в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

"Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее особо тяжкие последствия", - добавили в ГБР.