Футболист сборной Украины объяснил, почему перейщов в итальянский клуб

12 июля, 2019, 11:15

Украинский полузащитник Евгений Шахов впервые прокомментировал переход с греческого ПАОК в итальянский "Лечче"

Цитирует 28-летнего игрока Pianeta Lecce .

"После проведенного времени в ПАОК я решился на новый вызов, а" Лечче "- интересный проект, и я хотел выступать в Серии А. Чемпионат Италии - один из важнейших чемпионатов планеты. Я поговорил с разными людьми, которые играли там, и они отметили , что здесь высокоуровневый футбол. Сборная Украины стала одной из причин моего трансфера в "Лечче". Теперь я буду больше на виду у главного тренера Андрея Шевченко ", - сказал экс-игрок" Днепра ".

Украинец в 40 матчах за ПАОК записал в актив 5 голов и 2 голевых паса.