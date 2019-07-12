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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины объяснил, почему перейщов в итальянский клуб

Футболист сборной Украины объяснил, почему перейщов в итальянский клуб


фото: uslecce.it
Украинский полузащитник Евгений Шахов впервые прокомментировал переход с греческого ПАОК в итальянский "Лечче"

Цитирует 28-летнего игрока Pianeta Lecce .

"После проведенного времени в ПАОК я решился на новый вызов, а" Лечче "- интересный проект, и я хотел выступать в Серии А. Чемпионат Италии - один из важнейших чемпионатов планеты. Я поговорил с разными людьми, которые играли там, и они отметили , что здесь высокоуровневый футбол. Сборная Украины стала одной из причин моего трансфера в "Лечче". Теперь я буду больше на виду у главного тренера Андрея Шевченко ", - сказал экс-игрок" Днепра ".

Украинец в 40 матчах за ПАОК записал в актив 5 голов и 2 голевых паса.

  • Напомним, что 29 июня полузащитник сборной Украины Евгений Шахов перешел из греческого ПАОК в итальянский "Лечче" .
  • 4 июля полузащитник сборной Украины Евгений Шахов обратился к болельщикам и бывших партнеров по ПАОК, который он оставил в мае, с трогательным письмом .

 

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