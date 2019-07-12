Длинный список книг в номинации "Литература для детей" представил оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" (вторая часть списка)

12 июля, 2019, 17:55

В течение первого этапа работы книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" было получено 145 заявок от 38 издательств Украины

Оргкомитет проверил на соответствие требованиям все издания, которые прислали издательства. После этого были сформированы длинные списки книг для конкурса в двух номинациях: "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

Во второй этап в длинный список книг в номинации "Литература для детей" попало 57 изданий 17 издательств.

Вторая часть списка:

"Тайна лебедей" Мирослава Макаревич ( "Издательский дом" АДЕФ-Украина ")



Эта сказочная история о том, что накануне Нового года в один город из многих стран мира приезжают люди, чтобы узнать свое будущее, ведь один раз в год, в новогоднюю ночь, золотые петушки спускаются с крыш и ведут сотни людей к морю. Зачем? И как они узнают о будущем? Это - настоящая диковинка! О том, как все это происходит, расскажут Алекс и Вера.



"Комашка писала нікому" Григорий Фальков (издательство "Vivat")



"Комашка писала нікому" - удивительно добрый поэтический мир с остроумными рисунками. Страницы этой книги, насыщенные настоящей магией слова классика детской литературы Григория Фальковича, постепенно будут открывать взрослым и маленьким читателям мир фантазий. Дети смогут увидеть своих сверстников в неожиданных ракурсах, узнать человеческие черты в характерах и поступках животных, легко запомнят названия и вид зверей, птиц и насекомых, а прежде всего, одной чудо-букашки, которая писала свое необычное письмо никому, где "никому" - это каждому из нас.

"Стая" Анастасия Никулина (издательство "Vivat")



Львовская жара плавит асфальт. Им - почти восемнадцать, и у каждого есть, что скрывать.

Пятеро ребят ежедневно бросают вызов городским высоткам и самим себе. Паркур - это стиль жизни, челлендж - постоянно делать невозможно. Ведь когда ты трейсер, границ не существует: есть лишь препятствия.

Загадочная незнакомка Таша - новый друг или еще одно испытание? Смогут ли они противостоять опасности и преодолеть собственные страхи? Без команды им будет трудно, но вместе они всегда сильнее, вместе они - "Стая".



"Мешочек историй Мешковинки" Никиты Лукаш (издательство "Vivat")



В Торбокрае шумно и никогда не скучно. Сумки и портфели, кошельки и чехлы от смартфонов, дипломаты и корзины, которые здесь живут, попадают в невероятные приключения, летают на торбодизелях, ходят на концерты к соловью Моцарту и рисуют на конкурс, который оценивает сам Тубус Ван Гог.

Не верите? Тогда спросите у Мешковинки, которая собрала целый мешочек историй о волшебном городе и его жителях.

"Ужасная книга" Мия Марченко, Владимир Аренев, Лариса Андриевская, Иванка Кравцова, Йожи Куцун, Слава Свитова, Юрий Никитский, Мария Артеменко (издательство "Ранок")

В страшной-престрашный комнате на черной-пречерной полке лежала ужасная-преужасная книга... В ней восемь страшно напряженных историй обо всяких мистических, порой потусторонних и совершенно неожиданных явлениях, событиях и существах, в том числе и человеческих детях. Если вы не из пугливых - знакомьтесь с черными тюльпанами Мии Марченко, жителями заброшенного чердака Владимира Аренева, безобразными монстрами Ларисы Андриевской, кровавым Куку Иванки Кравцовой, чудовищами Йожи Коцуна, карликовой ведьмой Славы Свитовой, привидениями Юрия Никитинского и червями-философами Марии Артеменко.

"Бесконечные сказки" Ольга Голубева (издательство "Ранок")



Бывает так, что вы не согласны с окончанием какой интереснейшей прочитанной истории? Писательница Ольга Голубева устраняет эту неприятность. Ее "Бесконечные сказки" имеют начало и несколько окончаний. Выберите финал на свой вкус. Смешные и немного провокационные истории повествуют о том, что произойдет, если лев посетит село, что поможет злому волшебнику превратиться в хорошего, кто такой Коля Кастрюлькин, как отучить собаку болтать по телефону, что делать, когда на твой горóд посягает потомок королевского рода... В книге есть очень быстрая сказка, полностью морская сказка, а также немного малиновая сказка. Какая-то из них точно станет вашей любимой.

"Нечуй бессмертный" Александра Орлова (издательство "Ранок")



Лето Остап проводит с бабушкой на даче. Там у него есть все, что делает каникулы идеальными: прикольная Ба, веселые выходные с папой, лучший друг Лесь и постоянные приключения. А как-то во двор прибивается кот. Остап прозывает его Нечуй - за упорное стремление не слышать других. Узнав от бабушки, что коты имеют девять жизней, мальчик решает следить за жизнями Нечуя, чтобы проверить эту теорию. Веселая и интригующая повесть Александры Орловой погрузит вас в лето, приключения, каникулы, а также напомнит о ценности дружбы и примирения, любви и жертвенности, милосердия и заботы о близких.

"Боброе утро!" Ольга Куприян (издательство "Ранок")



Недалеко от реки Здвиж живут папа, мама и Мартуся Бобренки. Однажды утром радостная новость о грядущем пополнении в семье заставляет их задуматься о новом жилье. Бобренкам приходится искать более просторный дом. Мартусина жизнь больше не будет такой, как прежде: она уже "взрослая" и должна владеть своими чувствами, искать общий язык с новыми знакомыми, привыкать к правилам и обучению в лицее... Черепаха Пелагея, тетушка Сова, Марена Днепровская, рак Ираклий, рыбки-сестрички Иринка и Даша и все-все-все помогут ей! Повесть Ольги Куприян "Боброе утро!" рассказывает о быте, обычаях и приключения семьи Бобренко и их соседей, ненавязчиво обогащает читателя важными знаниями о краснокнижных и обычных жителях р. Здвиж, а также напоминает, как важно каждому из нас заботиться о своем родном доме.

"Иванна и ванна." Олеся Мамчич (издательство "Ранок")



В мире происходит много чудес. Ванна, например, может захотеть поиграть в прятки, у драконов родится принцесса, а мышонок представит себя котом и действительно превратится в представителя семейства кошачьих. В настоящее время невероятных изменений и изобретений может появиться прибор для уменьшения всего на свете, отремонтированная дорога станет телепортом, входные двери будут исключительно входными ... И это еще не полный перечень удивительных ситуаций и причудливых персонажей, которые вы найдете в книге Олеси Мамчич. Веселые, ироничные, порой абсурдные и парадоксальные рассказы заставят вас хохотать, смущаться или даже... Впрочем, узнайте сами.

"Скелет без шкафа." Оксана Лущевская (издательство "Ранок")



В жизни подростков бывают моменты, когда они чувствуют себя так одиноко... Друзей у Ани фактически нет, из-за фигуры ее часто обзывают и оскорбляют одноклассники, лучшая подруга Кира переехала в другой город... Единственная отрада девочки - это наука. В частности, анатомия. Аня мечтает стать эксперткой по медицине и ведет анатомический блог. А еще имеет особого тайного друга. Он всегда поддержит, поймет и утешит. И, возможно, поможет девочке стать увереннее и популярнее среди одноклассников.

"Где живет пингвин?" Наталья Чуб (издательство "Ранок")



Эта книга познакомит вашего ребенка с удивительными птицами - пингвинами. Малыш узнает, как пингвины выдерживают холод, почему они не летают, как выращивают птенцов, а также много других интересных фактов. А еще вместе с малышом вы сможете потанцевать, как пингвинчики, и прочитать хорошую сказку.

"Застенчивый Сальватор." Мия Марченко (издательство "Ранок")



Застенчивость и неуверенность в себе мешают и создают немало проблем для муравьеда Сальватора. Конечно, стоит попробовать ее преодолеть. Но как это сделать, если едва ли не все вокруг воспринимают Сальваторову застенчивость за грубость и обман? Сможет ли неожиданная встреча и дружба что-то кардинально изменить в жизни Сальватора? Рассказ Мии Марченко приглашает читателей поразмышлять о своих чувствах и о том, как через общение и дружбу мы можем поддерживать друг друга. Серия "Чтиво" адресована учащимся начальной школы для самостоятельного чтения или отработки на уроках. "Чтиво" имеет три уровня сложности текста. Серию разработали и апробировали методисты НЦ "Малая академия наук Украины", эксперты по детскому чтению.

"Дерзкое похищение." Владимир Аренев (издательство "Ранок")



Господин Енот работает учителем литературы и знает о преступлениях и расследованиях только из книг. Но однажды совершенно случайно ему приходится взять на себя расследование дела о похищении птенцов. Работа детектива полна опасностей на каждом шагу. Удастся ли господину Еноту остаться живым и невредимым да еще и распутать это запутанное дело? Небольшая повесть Владимира Аренева предлагает младшим школьникам не только захватывающий детективный сюжет, но и интересные факты из жизни животных.

"Не тот мальчик." Андрей Кокотюха (издательство "Ранок")

Возвращаясь домой из школы через парк, Стас и Леся попадают в беду. Их похищают преступники, чтобы получить выкуп от Стасового отца. Сидя в подвале с крысами, дети чувствуют полную безысходность. Однако, возможно, даже в такой ситуации есть шанс на спасение. Детективный рассказ Андрея Кокотюхи проговаривает с юными читателями очень опасную ситуацию, показывая, как поступают пленные и преступники, родители, учительница и полицейские. Серия "Чтиво" адресована учащимся начальной школы для самостоятельного чтения или отработки на уроках. "Чтиво" имеет три уровня сложности текста. Серию разработали и апробировали методисты НЦ "Малая академия наук Украины", эксперты по детскому чтению.

"Кузнечики изобретателей." Таня Стус (издательство "Ранок")



Выходные для Даши - это хорошее время определиться со своим будущим. Какая профессия подходит ей больше всего: дрессировщица, асфальтировщица или учительница? А может, стоит стать изобретательницей? И не в далеком будущем, а сегодня!

"Арктическая пасека." Александр Дерманский (издательство "Ранок")

Белый медведь живет в Арктике, а Бурый - в Карпатах. Это всем известно. Но как-то Белому медведю захотелось попробовать меда, и он решил написать своему Бурому родственнику. Однако выполнить желание Белого оказалось совсем непросто. Остроумное стихотворение Саши Дерманского рассказывает о дружеской помощи и ценности хорошего общества. Серия "Чтиво" адресована учащимся начальной школы для самостоятельного чтения или отработки на уроках. "Чтиво" имеет три уровня сложности текста. Серию разработали и апробировали методисты НЦ "Малая академия наук Украины", эксперты по детскому чтению.

"Энциклопедия выдающихся изобретений." Татьяна Маслова (издательство "Ранок")

Как люди придумали колесо? Кто первым прокатился на автомобиле? Кому пришло в голову передавать голос через километры? И когда люди, наконец, полетят на Марс? Каким был первый автомобиль? Как устроен рентген? Кто изобрел телескоп и зачем Маск выпустил серию огнеметов? "Энциклопедия великих изобретений" нашла ответы на эти и еще многие другие вопросы. Узнай, как обычные люди изменили мир. А может, ты один из них?

"Музей приключений." Александр Гаврош (издательство "Фолио")

Героям фантастической повести Александра Гавроша удалось найти загадочный портал перемещения во времени: он - в недавно обнаруженной потайной музейной комнате, куда во что ни стало решил попасть начинающий писатель Мирон Клаповух. Для воплощения своих планов он, обманом и хитростью, пытается привлечь к ним главную героиню - юную хранительницу музея раритетов Яну Приймак... В комнату попадает и Роман Лукьянович, директор музея... А там есть странное кресло-качалка: если в него сесть и раскрутиться, то... окажешься в XVII веке! Где ждут удивительные приключения и знакомство с жителями Киево-Печерской лавры тех времен, с самим Памвой Бериндой! Все ли вернутся в настоящее, или прихватят на память "памятник из прошлого" - узнаете, прочитав эту интересную книгу.

"Золотая карета". Буковинские сказки в записях Михаила Ивасюка. Составители А. Ивасюк и Г. Ивасюк-Крыса (издательство "БУКРЕК")



Юный читатель, предлагаемые буковинские сказки записал и литературно обработал известный украинский писатель Михаил Ивасюк. Они подарят тебе приятное знакомство с отважными и мудрыми героями, которые в поисках счастья побеждают ложь и зло, испытывают лучшую судьбу, становятся богаче душевными чувствами и помыслами.

Сказки научат тебя распознавать врагов и друзей, восхищаться величием героических поступков, проявлять сопротивление измене и подлости. А еще - глубже познать живописную природу буковинского края, его духовные сокровища, культуру и быт. Прочти эту умную книгу...

"Птичьи истории." Мирослава Черная (издательство "Учебная книга - Богдан")

Дорогое дитя! Эта книга поможет тебе открыть для себя неповторимый мир природы, научит замечать необычное в обычном, удивляться и восхищаться. Почему я называю свои произведения научными сказками? А потому, что в каждой сказочной истории Ты найдешь подробные описания главных героев - птичек - и интересные факты из их жизни, доказанные наукой. Поэтому люби, узнавай и храни этот удивительный мир, ибо без Твоей большой любви он может погибнуть. (Автор)

"Забавлянки." Фольклорные стихи. Наталья Мазур (издательство "Час майстрів")

Еще наши прапрабабушки и прапрадедушки общались с младенцами с помощью коротких стишков, которые получили название забавы. Все обычаи, пережившие века, несут в себе чрезвычайную пользу, даже если она не сразу очевидна. Глупо сокровища, сохраненные для нас множеством поколений наших бабушек, оставлять без использования. Забавлять ребенка, играть с ним - значит, взаимодействовать на равных, как это делают друзья. Такая форма общения существенно отличается от других взаимодействий, связанных с обеспечением малыша здоровым питанием, безопасным жизненным пространством, теплом, одеждой и удовольствием остальных его повседневных нужд.

"Лавка счастья." Анастасия Шевердина (издательство "Час майстрів»)



Повседневная жизнь небольшого провинциального города всколыхнула чрезвычайные и таинственные события. Однажды в городке появляется странный старик - то ли йог, то ли врач, то ли фокусник - и открывает "Лавку счастья".

Кто же не захочет воплотить свою заветную мечту по доступной цене?! Покупатели магических товаров друг за другом пытаются перехитрить судьбу. Но за магию, как и за все в жизни, надо платить. "Лавка счастья" способна перевернуть жизнь. Посетите ее и приготовьтесь к невероятным приключениям!

"Мышеловка". Елена Рыжко (издательский центр "Академия")



Тори, убегая от испытаний реальностью в виртуал, попадает в ситуацию, которая могла стать для нее роковой. У ее одноклассников - свои проблемы. Но даже из тупика есть выход.

"Месть". Юлия Черниенко (издательский центр "Академия")



Она мечтала найти друзей. Ее сердце искало любви. А ее дни были переполнены слезами от пережитых издевательств. И наступил момент, когда Мира решилась отомстить тем, кто не давал ей возможности быть собой.

"Кибершулер." Никита Гайдамака (издательский центр "Академия")



Детективное напряжение и опасные приключения, веселье и влюбленность - такими оказались каникулы для Леси, Тани, Кольки и Андрюхи. Все могло быть иначе, если бы не Серго Флинт.

"Добрик и его приключения." Татьяна Винник (издательский центр "Академия")



Он очень наблюдательный и сообразительный пес. Живет на улице и мечтает иметь имя, как и все домашние псы. Не боится приключений и умеет терпеть. Он - просто Пес, который любит людей и помогает им. Поэтому и назвали его Добриком.

"Храбрые Зайцы в джунглях." Ольга Черепанова (издательство "Glowberry")



"Храбрые зайцы в джунглях" - первая книга большой серии контента для малышей. Семья Храбрых зайцев отправляется в Большое путешествие в поиске приключений и новых друзей. На своем пути они встречают множество других, не похожих на них, зверюшек. Но несмотря на все различия, Храбрые зайцы находят общий язык с новыми друзьями и придумывают новую игру. На каждой странице главных героев книги ждет новое приключение, а маленьких читателей - интерактивные окошки с сюрпризами и яркими иллюстрациями. Книгу можно читать, рассматривать и придумывать игры с ребенком. Книга создана по мотивам сериала "Храбрые зайцы", главная миссия которого показать малышам многогранность окружающего мира, научить лояльно воспринимать различия и особенности других. Разработка концепта происходила с участием детского психолога с учетом возрастных особенностей детей.



"Храбрые Зайцы в горах." Ольга Черепанова (издательство "Glowberry")



Большое Путешествие и знакомства с новыми друзьями продолжаются! Зайцы отправляются в горы, где встречают Мишку, Белочку, Козлика и даже семью Орлов. С каждым из них Зайцы находят общие интересы и способ подружиться. А когда Зайцы оказываются на самой вершине среди снегов, им на помощь приходит еще один новый друг. Какой именно - узнаете, когда прочтете книгу. На страницах книги есть окошки, открыв которые, малыш может разрисовать новых заячьих друзей. Читайте, играйте, раскрашивайте, выдумывайте свои истории.

Книга создана по мотивам сериала "Храбрые Зайцы", главная миссия которого - показать детям многообразие мира вокруг, научить с уважением воспринимать различия и особенности других. Разработка концепта происходила при участии специалистов по детской психологии и с учетом и возрастных особенностей детей от 1 до 4 лет.

"Абобаль - ябобаль." Кузько Кузякин, Лия Достлева, Закентий Горобйов (издательство "Талант")



Что делать кому-то, кого на самом деле не существует, если вдруг он подумает, что таки существует? Можно, конечно, сразу взяться за разгадывание смысла своего бытия. Но для начала стоит хотя бы чихнуть. А дальше просто довериться всему, что бы ни происходило дальше. События по дорожке будут выползать из-под ног, из путаницы слов будет сплетаться история, которая никуда не ведет, но куда-то все же выведет. Ведь не может не быть книги, которая уже есть. Абобаль → ябобаль.

"Мягкое и пушистое." Избранные произведения. Т.2. Иван Андрусяк (издательство "Учебная книга - Богдан")



Во второй том избранных произведений известного поэта и детского писателя Ивана Андрусяка вошли произведения, адресованные детям. Это, в частности, стихи из популярных сборников "Мягкое и пушистое", "Звериная азбука", "Чупакабра и другие зайчики", "Лякация" и др .; пьесы "Зайчиковые находки" и "Как подружиться с Чакалкой"; повести "Дядя Барбатко смеется" и "Сорокопуды, или Как Лиза и Стефа убежали из дома". "Детское" творчество автора удостоено ряда престижных украинских и международных премий и наград ("Золотой аист", Корнийчуковская премия, "Детский поэт года", "ЛитАкцент года", "White Ravens" и др.) и включена в новую школьную программу для изучения в 2-4 классах.

"Сказочка о муравьином грибе" Анатолий Григорук (издательство "Учебная книга - Богдан")

"Серия книг "Чтение - это действительно интересно!" создана для поэтапного формирования у детей навыков обдуманного чтения благодаря возникновению интереса, поощрению стремления читать самостоятельно, совершенствованию читательских умений, развитию познавательных интересов.

Серия книг имеет уникальную особенность: произведения с одной сюжетной линией, небольшим кругом действующих лиц.

Книги соответствуют различным уровням сложности:

1 уровень - "Начинаю читать" (30-100 слов) - короткие произведения, в которых преобладают простые предложения.

2 уровень - "Читаю с помощью" (50-250 слов) - простые сюжеты, понятная лексика, постепенное усложнение синтаксических конструкций.

3 уровень - "Читаю самостоятельно" (250-750 слов) - сложные, но доступные для восприятия сюжеты, новая лексика, образные выражения.

4 уровень - "Читаю с удовольствием" (700-1500 слов) - разнообразные по жанру и тематике произведения для развития познавательных интересов ".

На втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка трех претендентов на победу в Премии. Таким образом, финалисты, которые пройдут на третий этап, будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом Еспресо. Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках Книжного Арсенала в Киеве. Премия призвана отметить лучшие литературные новинки года, поддерживать интерес к чтению у украинцев, помогать читателям выбирать интересные книги, помогать издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2019 года в эфире телеканала Еспресо и на сайте Еспресо.TV.