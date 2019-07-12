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Espreso.tvОбществоЧерез неделю Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных, - представитель Украины в СЕ

Через неделю Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных, - представитель Украины в СЕ

Украинский дипломат отмечает, что новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже один из главных приоритетов в повестке дня

Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы и представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий написал на Facebook.

"Завтра украинский политический узник Кремля Олег Сенцов будет праздновать день рождения в российской тюрьме. Больше всего желаю Олегу непоколебимой веры в нашу общую победу, здоровья и скорейшего возвращения домой", - написал Точицкий.

Он также отметил, что борьба за украинских политзаключенных продолжается.

"Очень символично, что на следующей неделе, в четверг (18 июля) в Страсбурге Европейский парламент проведет дебаты и голосовать за резолюцию в отношении украинских политических заключенных Кремля", - отметил дипломат.

Он добавил, что "это четкий сигнал России - политически мотивированные преследования граждан Украины не будут толерироваться, они должны быть освобождены".

"В течение последних лет Европарламент всегда последовательно поддерживал и был настоящим другом Украины. Мы уже активно работаем с новым составом Европарламента для расширения и усиления этой поддержки и сотрудничества. Новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже один из главных приоритетов в повестке дня. Так же это было и при предыдущем созыве Европейского Парламента, который наградил Олега Сенцова премией Сахарова за свободу мысли в конце 2018 года ", - отметил Точицкий.

Он также призвал членов Европейского Парламента "продемонстрировать единство в защиту прав человека и поддержать резолюцию на следующей неделе ради освобождения Олега и всех других украинских политических заключенных Кремля, выступающих в защиту свободы, прав человека и европейских ценностей".

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