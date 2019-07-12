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Espreso.tvМирБолгария покупает у США 8 новых истребителей F-16 вместо российских МиГ

Болгария покупает у США 8 новых истребителей F-16 вместо российских МиГ

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов подписал договор о приобретении восьми американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70

Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 12 июля.

"На основании решения Совета министров Болгарии министр обороны Красимир Каракачанов подписал международный договор о приобретении, боевом оснащении и в дальнейшем техническом обслуживании американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70", - говорится в сообщении.

Накануне правительство Болгарии утвердило договор о приобретении истребителей. Доставка истребителей будет осуществлена после ратификации договора Народным собранием Болгарии и Конгрессом США.

Как сообщили в правительстве Болгарии, общая стоимость истребителей составит чуть более 1,2 млрд евро. Американские истребители заменят устаревшие российские МиГ-29, находящихся сегодня на вооружении в Болгарии.

  • Напомним, Словакия закупит у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят самолеты советского производства МиГ-29.
  • А Польша хочет заменить российские самолеты новейшими американскими истребителями пятого поколения F-35.
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