Байден рассказал, почему Путин боится идеи либерализма

"Владимир Путин пытался сказать себе - и кому-либо, кого удалось бы обмануть - что, мол, либеральная идея" устарела ". А все потому, что он понимает, какую силу содержит эта идея.

Ни одна армия в мире не может сравниться с электризующий идеей свободы. Она свободно распространяется от лица к лицу, перепрыгивает границы, языка и культуры ", - пояснил Байден.

По его мнению, США должны "вновь овладеть" эту силу и вести мир за собой, чтобы ответить на вызовы, которые сейчас стоят перед ним встают.

Экс-вице-президент США раскритиковал внешнюю политику действующего президента Дональда Трампа как такую, которая уничтожила авторитет Америки в мире и пообещал, что его миссия взамен будет заключаться в восстановлении американского лидерства и силы американской дипломатии в мире.

Байден рассказал, что для достижения этой цели, он соберет лидеров демократических стран мира на глобальный саммит в США.

"Если меня изберут президентом, я организую и проведу в США в первый же год своего правления глобальный саммит за демократию. Это будет способствовать обновлению духа и общей цели наций свободного мира", - отметил он.

Байден добавил, что "лидеры, которые приедут, должны быть готовыми к сотрудничеству и конкретных обязательств к борьбе с коррупцией и продвижения прав человека в своих странах". Он также сообщил, что на такой саммит будут приглашены и лидеры гражданского общества, которые "борются на передовой в своих странах".

"Если мы не будем организовывать международные отношения, этот вакуум заполнят другие страны. Или, что еще хуже, их вообще никто не будет контролировать", - подытожил американский политик.

Джозеф Байден также обратил внимание на угрозы новых технологий, изменений климата, кибервойн, вмешательство в выборы, отметив, что с этими вызовами ни одна из стран не может справиться в одиночку, и именно поэтому нужны глобальные альянсы.

Основная часть его речи фокусировалась на противодействии Китая.

Байден также предостерег от продолжения опасной тенденции роста авторитаризма и национализма в мире "не только в Китае и России, но и среди наших союзников, Турции, Венгрии, Филиппин".