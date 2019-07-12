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Espreso.tvМирБайден рассказал, почему Путин боится идеи либерализма

Байден рассказал, почему Путин боится идеи либерализма

Президент РФ Владимир Путин рассказывает, что идея либерализма, мол, "устарела", потому что она на самом деле мощнее любой армии мира, считает потенциальный кандидат в президенты США 2020 года от Демократической партии Джозеф Байден
Об этом он заявил, выступая в четверг в Нью-Йорке с речью о внешней политике, сообщает Укринформ .

"Владимир Путин пытался сказать себе - и кому-либо, кого удалось бы обмануть - что, мол, либеральная идея" устарела ". А все потому, что он понимает, какую силу содержит эта идея.

Ни одна армия в мире не может сравниться с электризующий идеей свободы. Она свободно распространяется от лица к лицу, перепрыгивает границы, языка и культуры ", - пояснил Байден.

По его мнению, США должны "вновь овладеть" эту силу и вести мир за собой, чтобы ответить на вызовы, которые сейчас стоят перед ним встают.

Экс-вице-президент США раскритиковал внешнюю политику действующего президента Дональда Трампа как такую, которая уничтожила авторитет Америки в мире и пообещал, что его миссия взамен будет заключаться в восстановлении американского лидерства и силы американской дипломатии в мире.

Байден рассказал, что для достижения этой цели, он соберет лидеров демократических стран мира на глобальный саммит в США.

"Если меня изберут президентом, я организую и проведу в США в первый же год своего правления глобальный саммит за демократию. Это будет способствовать обновлению духа и общей цели наций свободного мира", - отметил он.

Байден добавил, что "лидеры, которые приедут, должны быть готовыми к сотрудничеству и конкретных обязательств к борьбе с коррупцией и продвижения прав человека в своих странах". Он также сообщил, что на такой саммит будут приглашены и лидеры гражданского общества, которые "борются на передовой в своих странах".

"Если мы не будем организовывать международные отношения, этот вакуум заполнят другие страны. Или, что еще хуже, их вообще никто не будет контролировать", - подытожил американский политик.

Джозеф Байден также обратил внимание на угрозы новых технологий, изменений климата, кибервойн, вмешательство в выборы, отметив, что с этими вызовами ни одна из стран не может справиться в одиночку, и именно поэтому нужны глобальные альянсы.

Основная часть его речи фокусировалась на противодействии Китая.

Байден также предостерег от продолжения опасной тенденции роста авторитаризма и национализма в мире "не только в Китае и России, но и среди наших союзников, Турции, Венгрии, Филиппин".

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