Александр Кодола - лидер предпочтений среди избирателей 209 округа: данные соцопроса

12 июля, 2019, 12:22

Лидером рейтинга кандидатов в народные депутаты по 209 избирательному округу является действующий нардеп Александр Кодола. Он больше чем в два раза опережает своих конкурентов и имеет 36% поддержки избирателей.

Почти за неделю до проведения внеочередных парламентских выборов, Институт политических и социологических исследований обнародовал результаты электоральных предпочтений избирателей 209 округа с центром в городе Нежине.

Исследование проводилось с 2 по 6 июля 2019 в городах Нежин, Носовка и на территории Нежинского, Носовского, Варвинского, Срибнянского и Ичнянского районов. Ответы ходе опроса фиксировались с помощью планшетных компьютеров с использованием программы Collect. Исследование проводилось с целью определения электоральных предпочтений избирателей округа, в его рамках опрошено 1200 респондентов. Погрешность может составлять 2,5%.

Среди определился и будет голосовать за Александра Кодолу готовы отдать свои голоса - 36% избирателей. На втором месте выдвиженец партии «Слуга народа» Валерий Зуб, которого готовы поддержать 15% избирателей.

Третье место занял кандидат от ВО «Батькивщина» Анатолий Гунько, рейтинг которого составляет 14%.

Кроме этого, в соответствии с результатами опроса Александр Кодола, среди кандидатов в народные депутаты, является лидером среди доверия у избирателей. Так ему доверяют почти половина опрошенных респондентов (47%).

В рейтинге политических партий сохраняет лидерство в предпочтениях избирателей 209-го округа партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 28% избирателей, но наблюдается отрицательная динамика - в мае этот процент составлял 43%. На втором месте ВО «Батькивщина», за которую готовы отдать голоса 8% респондентов, третье место с 5% уровнем поддержки разделяют Радикальная партия Олега Ляшко и «Сила и честь» здесь фиксируется стабильная тенденция, а результаты подобные майских.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля 2019 года.