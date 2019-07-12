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Espreso.tvОбществоАлександр Кодола - лидер предпочтений среди избирателей 209 округа: данные соцопроса

Александр Кодола - лидер предпочтений среди избирателей 209 округа: данные соцопроса


фото: nfront.org
Лидером рейтинга кандидатов в народные депутаты по 209 избирательному округу является действующий нардеп Александр Кодола. Он больше чем в два раза опережает своих конкурентов и имеет 36% поддержки избирателей.
Почти за неделю до проведения внеочередных парламентских выборов, Институт политических и социологических исследований обнародовал результаты электоральных предпочтений избирателей 209 округа с центром в городе Нежине.
 
Исследование проводилось с 2 по 6 июля 2019 в городах Нежин, Носовка и на территории Нежинского, Носовского, Варвинского, Срибнянского и Ичнянского районов. Ответы ходе опроса фиксировались с помощью планшетных компьютеров с использованием программы Collect. Исследование проводилось с целью определения электоральных предпочтений избирателей округа, в его рамках опрошено 1200 респондентов. Погрешность может составлять 2,5%.
 
Среди определился и будет голосовать за Александра Кодолу готовы отдать свои голоса - 36% избирателей. На втором месте выдвиженец партии «Слуга народа» Валерий Зуб, которого готовы поддержать 15% избирателей.
Третье место занял кандидат от ВО «Батькивщина» Анатолий Гунько, рейтинг которого составляет 14%.
 
Кроме этого, в соответствии с результатами опроса Александр Кодола, среди кандидатов в народные депутаты, является лидером среди доверия у избирателей. Так ему доверяют почти половина опрошенных респондентов (47%).
 
 
В рейтинге политических партий сохраняет лидерство в предпочтениях избирателей 209-го округа партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 28% избирателей, но наблюдается отрицательная динамика - в мае этот процент составлял 43%. На втором месте ВО «Батькивщина», за которую готовы отдать голоса 8% респондентов, третье место с 5% уровнем поддержки разделяют Радикальная партия Олега Ляшко и «Сила и честь» здесь фиксируется стабильная тенденция, а результаты подобные майских.
 
Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля 2019 года.
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