Зеленский назначил стипендии им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным в России

11 июля, 2019, 17:26

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Назначить государственные стипендии имени Левка Лукьяненко", - говорится в документе.

Согласно указу №514/2019 президент назначил стипендии на период незаконного задержания, удержания и в течение одного года после освобождения Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу.

Кроме того, сроком на один год стипендии назначены Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко.