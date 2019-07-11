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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил стипендии им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным в России

Зеленский назначил стипендии им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным в России

Президент Владимир Зеленский назначил украинским политзаключенным в России государственные стипендии имени Левка Лукьяненко

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Назначить государственные стипендии имени Левка Лукьяненко", - говорится в документе.

Согласно указу №514/2019 президент назначил стипендии на период незаконного задержания, удержания и в течение одного года после освобождения Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу.

Кроме того, сроком на один год стипендии назначены Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко.

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