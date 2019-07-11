Зеленский назначил стипендии им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным в России
11 июля, 2019, 17:26
Президент Владимир Зеленский назначил украинским политзаключенным в России государственные стипендии имени Левка Лукьяненко
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Назначить государственные стипендии имени Левка Лукьяненко", - говорится в документе.
Согласно указу №514/2019 президент назначил стипендии на период незаконного задержания, удержания и в течение одного года после освобождения Алексею Бессарабову, Валентину Выговскому, Павлу Грибу, Владимиру Дудке, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Евгению Панову и Алексею Сизоновичу.
Кроме того, сроком на один год стипендии назначены Геннадию Афанасьеву и Юрию Яценко.
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