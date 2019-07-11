Избирательный Кодекс - положительный закон для оздоровления украинской политики, - Княжицкий

11 июля, 2019, 19:47

Николай Княжицкий прокомментировал принятие Верховной Радой Избирательного кодекса с открытыми списками

Об этом народный депутат, председатель комитета по вопросам культуры и духовности написал на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что сегодня на заседании парламента он проголосовал за Избирательный Кодекс с открытыми списками во втором чтении, а раньше поддержал этот законопроект в первом чтении.

"В будущем депутаты мажоритарщики не будут покупать избирателей за гречку, а лидеры партий не будут проводить в Раду водителей и секретарш. В каждом регионе люди будут голосовать за партию и людей, которые ее представляют. Для оздоровления политики это положительный закон. Знаю, что над ним среди прочих работали мои товарищи и коллеги Леонид Емец, Андрей Парубий и другие. Благодарю Вас" - написал Княжицкий.