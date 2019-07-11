Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД об обстреле в Гранитном

11 июля, 2019, 07:36

В МИД считают, что после обстрела колонны главы Донецкой ВГА Кириленко, в результате которого один военный погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе

Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Именно так Кремль "хочет" прекращения огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", - написал Божок.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements . Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope , #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor's motorcade https://t.co/ja48VXIrAv - Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 июля 2019

В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса машину Объединенных сил , в результате чего погиб один украинский военный, еще один получил ранения средней тяжести. В Офисе президента Украины уточнили, что оккупанты обстреляли автоколонну, в которой ехал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Авто Кириленко не пострадало.

"Кириленко должен быть немедленно отстранен Зеленским от должности. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей!" - написал вице-премьер Павел Розенко.