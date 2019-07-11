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Espreso.tvОбществоВдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД об обстреле в Гранитном

Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД об обстреле в Гранитном

Егор Божок
В МИД считают, что после обстрела колонны главы Донецкой ВГА Кириленко, в результате которого один военный погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе

Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Именно так Кремль "хочет" прекращения огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", - написал Божок.

В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса машину Объединенных сил , в результате чего погиб один украинский военный, еще один получил ранения средней тяжести. В Офисе президента Украины уточнили, что оккупанты обстреляли автоколонну, в которой ехал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Авто Кириленко не пострадало.

"Кириленко должен быть немедленно отстранен Зеленским от должности. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей!" - написал вице-премьер Павел Розенко.

  • Президент поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.
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