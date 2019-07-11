В Италии выпал огромный град, пострадали 18 человек
Об этом сообщает ANSA.
Град выпал в коммуне Пескара в регионе Абруццо.
В результате 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы. У пострадавших диагностировали ушибы головы и раны, им накладывают швы.
Orange sized hail in Pescara #Italy #hail https://t.co/yOmBKYifbI- Yvonne Bray (@PSPilates) 10 июля 2019 г.
В одной из больниц Пескары водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу. Также затопило парковку с двумя десятками авто.
#La -meteo.it #lameteo #meteo - Meteo Cronaca Diretta Video: NUBIFRAGIO Violentissimo a Pescara, Auto trascinate via dalla Furia dell'Acqua - https://t.co/FQq69x6tsR pic.twitter.com/kjM4I7fzW5- lameteo (@la_meteo_it) 10 июля 2019 г.
В связи с градом был нанесен серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
Granizo en Pescara Italia https://t.co/nLR6lK1wQ3- ysivoli ❤️ (@ysivoli) 10 июля 2019 г.
От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.
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