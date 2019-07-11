В Италии выпал огромный град, пострадали 18 человек

11 июля, 2019, 10:58

В Италии у побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин

Об этом сообщает ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара в регионе Абруццо.

В результате 18 человек оказались в больнице, в том числе беременная женщина с ранениями лица и головы. У пострадавших диагностировали ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу. Также затопило парковку с двумя десятками авто.

В связи с градом был нанесен серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.