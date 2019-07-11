В ВР ратифицировали соглашение о свободной торговле с Израилем

11 июля, 2019, 14:46

Верховная Рада приняла правительственный закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Ратифицированное соглашение должно либерализовать торговлю товарами между Украиной и Государством Израиль.

Соответствующий законопроект № 0223 поддержали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.