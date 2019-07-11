В ВР ратифицировали соглашение о свободной торговле с Израилем
11 июля, 2019, 14:46
Верховная Рада приняла правительственный закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль"
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Ратифицированное соглашение должно либерализовать торговлю товарами между Украиной и Государством Израиль.
Соответствующий законопроект № 0223 поддержали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.
- Напоминаем, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин