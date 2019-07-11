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Espreso.tvОбществоВ Украине заработал Фонд стартапов, его бюджет - 400 млн грн

В Украине заработал Фонд стартапов, его бюджет - 400 млн грн


фото: vctr.media
Правительство запустил Фонд стартапов, призванный поддерживать сегмент микро- и малых предприятий и физлиц-предпринимателей

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с Министром финансов Украины Оксаной Маркаровой сегодня, 11 июля, дали старт работе Украинского фонда стартапов. Отмечается, что Фонд должен стать одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро- и малых предприятий и физлиц-предпринимателей.

"Начальный" бюджет фонда составляет около 400 млн грн, и сначала деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда - Наблюдательный совет. Несмотря на то, что Фонд будет оперировать государственными деньгами, правительство и, в частности, министерство финансов не будет вмешиваться в его работу.

"Мое правительство работает над тем, чтобы создавать качественные инструменты ведения бизнеса. Кое-что нам уже удалось - имеем 120 онлайн-услуг. К концу года их будет почти 180 Недавно запустили онлайн-регистрацию ООО. А сегодня запускаем Фонд стартапов. Это будет качественный инструмент, который имеет примеры в развитых странах, - сказал Владимир Гройсман. - Нам нужны публичные механизмы, которые позволят поддерживать стартапы прозрачно и эффективно. Я возлагаю большие надежды на Фонд. Это инструмент, который даст Украине возможность стать сильной".

Вместе с тем, премьер-министр отметил, что планируется выдавать стартапам на ранней стадии гранты в размере от $ 25тыс. до $ 75тыс., пишет "Укринформ".

"Сегодня это 400 млн реальных денег, которые будут направлены на поддержку таких стартапов от $25 тыс. до $75 тыс. До 24 месяцев реализации. Старт в этом году, думаю, должен привести к кратному увеличению финансирования фонда в 4 млрд грн", - сказал он.

В наблюдательный совет фонда вошли Елена Кошарна (Horizon Capital), Леся Севрук (ECG), Виктория Тигипко (TA Ventures), Чарльз Уайтхед (Cornel Tech), заместитель министра финансов Юрий Гелетий, Александр Рыженко (Госагентство по электронному управлению e-gov), Дмитрий Шимкив (Darnitsa), сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Сегодня мы назначаем наблюдательный совет - и он "уплывает" из рук Министерства финансов в руки наблюдательного совета", - сказала Маркарова.

По ее словам, затем наблюдательный совет объявит конкурс, будет оценивать проекты и выберет победителей, с которыми будут заключены договоры о предоставлении грантового финансирования.
"Наша задача сейчас - найти софинансирование. Мы активно общаемся с донорами", - отметила Маркарова.

В свою очередь СЕО и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер сообщил, что отбирать проекты будет конкурсная комиссия, которую, в свою очередь, выберет наблюдательный совет фонда. Выделенные стартапам средства, по его словам, могут быть использованы на прототипирование или развитие бизнеса.

Яковер уточнил, что заявки с сентября можно будет подавать онлайн на портале фонда, затем конкурсная комиссия оценит проекты, проведет "живой питчинг", определит победителя, с которым будет заключен договор. Фонд также будет осуществлять мониторинг выполнения условий договора о финансировании.

По словам Яковера, во время отбора будут оцениваться техническая и коммерческая возможность реализации проекта. Основные критерии - инновационность; коммерциализация; команда и финансы, а также устойчивость проекта.

"На днях будет первое заседание наблюдательного совета, после этого будет утверждена конкурсная комиссия, критерии отбора и в сентябре начинается прием заявок", - подчеркнул он.

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