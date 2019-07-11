//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине устанавливают на дорогах фонари на солнечных батареях

В Украине устанавливают на дорогах фонари на солнечных батареях

Сейчас в работе более 60 объектов, в планах - дополнительно 30

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

В частности, на Кировоградщине уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях.

Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля.

Отмечается, что работы начали с недавно отремонтированной дороги государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где возле каждого пешеходного перехода будут установлены фонари. Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов.

В Укравтодоре рассказали, что вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, которые работают в области - при въезде на Кировоградщину на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать