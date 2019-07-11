В Украине устанавливают на дорогах фонари на солнечных батареях

11 июля, 2019, 14:01

Сейчас в работе более 60 объектов, в планах - дополнительно 30

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

В частности, на Кировоградщине уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях.

Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля.

Отмечается, что работы начали с недавно отремонтированной дороги государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где возле каждого пешеходного перехода будут установлены фонари. Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов.

В Укравтодоре рассказали, что вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, которые работают в области - при въезде на Кировоградщину на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.