В Украине устанавливают на дорогах фонари на солнечных батареях
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.
В частности, на Кировоградщине уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях.
Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля.
Отмечается, что работы начали с недавно отремонтированной дороги государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где возле каждого пешеходного перехода будут установлены фонари. Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов.
В Укравтодоре рассказали, что вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, которые работают в области - при въезде на Кировоградщину на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.
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