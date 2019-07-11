В сирийском Африне взорвалась машина: 11 погибших, 35 раненых

"Одиннадцать гражданских лиц погибли и 35 получили ранения в центре сирийского города Африн в результате взрыва автомобиля, в котором сработало взрывное устройство", - указано в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва из бака авто вылилось дизельное топливо, которое при контакте с огнем загорелось, - возник пожар, создавший густую дымовую завесу.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в медицинские учреждения.

Африн - город и центр одноименного анклава, значительную часть населения которого составляли курды. С лета 2012 года контролировался курдскими отрядами самообороны (YPG), входившими в состав поддерживаемой США антитеррористической коалиции. В марте 2018 года район был захвачен турецкими вооруженными силами и протурецкими вооруженными группировками, после чего многие курды покинули Африн.