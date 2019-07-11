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Espreso.tvОбществоВ США призвали пригласить Зеленского выступить в Конгрессе

В США призвали пригласить Зеленского выступить в Конгрессе


фото: president.gov.ua
Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса выступили с инициативой пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса

Об этом говорится в официальном письме законодателей, сообщает Укринформ.

Сопредседатели обратились с инициативой к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - говорится в письме.

В обращении говорится, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома.

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы: борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветания украинского народа.

В то же время подчеркивается, что приглашение Зеленского могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях, как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политики. "Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы", - говорится в письме.

"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса станет мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

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