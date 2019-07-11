В США призвали пригласить Зеленского выступить в Конгрессе
Об этом говорится в официальном письме законодателей, сообщает Укринформ.
Сопредседатели обратились с инициативой к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - говорится в письме.
В обращении говорится, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома.
Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы: борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветания украинского народа.
"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса станет мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.
Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.
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