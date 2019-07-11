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Espreso.tvОбществоВ случае поддержки Радой закон о люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук

В случае поддержки Радой закон о люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук

Руслан Стефанчук прокомментировал, как будет действовать закон о люстрации

Об этом представитель президента в Верховной Раде сказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Еспресо.TV .

"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.

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