В случае поддержки Радой закон о люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук
11 июля, 2019, 16:42
Руслан Стефанчук прокомментировал, как будет действовать закон о люстрации
Об этом представитель президента в Верховной Раде сказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Еспресо.TV .
"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.
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