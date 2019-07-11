В РФ заявили, что Крым пострадал от Украины на $2 млрд
11 июля, 2019, 15:49
Рабочая группа Госдумы РФ посчитала "ущерб" от Украины для Крыма
Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы России Иван Мельников, передает "Крым.Реалии"
По предварительным подсчетам, сумма "вреда от Украины" составила $ 2 млрд.
"Это примеры лишь по трем комитетам и только по некоторым позициям. Но мы видим, что только вырубка леса, система ЖКХ и состояние социальных учреждений проявляют ущерб на 2 миллиарда долларов", - заявил Мельников.
Он утверждает, что эти цифры они получили в ходе взаимодействия комитетов Госдумы с российскими органами власти аннексированного Крыма.
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