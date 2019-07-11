В Нацсовете заявили, что не имеют доказательств связи "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком

11 июля, 2019, 23:02

Заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания отметила, что данные каналы были куплены подставным лицом

Об этом заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сказала на вечернем заседании Верховной Рады, передает РБК-Украина.

У Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания нет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Виктором Медведчуком.

По ее словам, данные каналы были куплены подставным лицом.

"Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона... На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", - отметила Фещук.

Она также отметила, что Национальный совет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины для установления связи между конечными бенефициарными владельцами указанных телеканалов.

"Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - сообщила представитель Нацсовета.