В Нацсовете заявили, что не имеют доказательств связи "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком
Об этом заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сказала на вечернем заседании Верховной Рады, передает РБК-Украина.
У Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания нет доказательств связи телеканалов "112", NewsOne и ZIK с Виктором Медведчуком.
По ее словам, данные каналы были куплены подставным лицом.
"Мы живем в правовом государстве, поэтому руководствуемся исключительно нормами закона... На самом деле эти каналы куплены подставным лицом, то есть связи с Медведчуком мы доказать не можем", - отметила Фещук.
Она также отметила, что Национальный совет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины для установления связи между конечными бенефициарными владельцами указанных телеканалов.
"Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - сообщила представитель Нацсовета.
- Напомним, "телемост" с российским пропагандистским каналом планировали провести 12 июля.
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек .
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост.
- Активисты пикетируют офис NewsOne: требуют отмены лицензии канала.
- Вместе с тем, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выразил свою позицию относительно уже отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и российским пропагандистским "Россия 24", подчеркнув, что поговорить надо, но не делать из этого пиар
- Нацсовет внепланово проверит NewsOne и создаст рабочую группу для противодействия антиукраинской деятельности
- Отмена лицензии NewsOne зависит от решения СНБО, однако СНБО с 4 октября 2018 года рассматривает аннулирование лицензий телеканалам NewsОne и "112 Украина"
- Совет по нацбезопасности и обороне Украины по результатам заседания по поводу инициативы телемоста между украинскими каналами 112 и NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24" дал поручение Нацполиции и СБУ
- Генеральная прокуратура зарегистрировала производства в связи с тем, что два человека одновременно руководят компаниями-владельцами NewsOne и банком-партнером Минобороны РФ
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