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Espreso.tvОбществоУкраинцы под домом Терезы Мэй устроили акцию в поддержку военнопленных моряков

Украинцы под домом Терезы Мэй устроили акцию в поддержку военнопленных моряков


фото: Громадське
В центре Лондона напротив дома премьер-министра Великобритании Терезы Мэй 10 июля состоялась акция в поддержку украинских моряков, которых в плен захватила Россия

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что несколько десятков человек вышли напомнить об агрессии России в Украине и призвали "остановить Путина".

"Украинцы в Лондоне не опустят руки да не будут равнодушны к войне в Украине и наших ребят на фронте, пока не упадет Московская Империя и не прекратится российская агрессия", - отметила организатор акции, глава "Евромайдан.Лондон" Наталья Равлюк.

 

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