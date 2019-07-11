Украинцы под домом Терезы Мэй устроили акцию в поддержку военнопленных моряков
11 июля, 2019, 09:50
В центре Лондона напротив дома премьер-министра Великобритании Терезы Мэй 10 июля состоялась акция в поддержку украинских моряков, которых в плен захватила Россия
Об этом сообщает Громадское.
Отмечается, что несколько десятков человек вышли напомнить об агрессии России в Украине и призвали "остановить Путина".
"Украинцы в Лондоне не опустят руки да не будут равнодушны к войне в Украине и наших ребят на фронте, пока не упадет Московская Империя и не прекратится российская агрессия", - отметила организатор акции, глава "Евромайдан.Лондон" Наталья Равлюк.
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