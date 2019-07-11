Украина и Молдова объединены общим желанием не видеть российские войска, - Зеленский
11 июля, 2019, 18:45
Президент Украины провел совместный брифинг с премьером Молдовы Майей Санду в Киеве
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Украина и Молдова объединены одним общим желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации", - сказал Владимир Зеленский .
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