Украина и Молдова объединены общим желанием не видеть российские войска, - Зеленский

11 июля, 2019, 18:45

Президент Украины провел совместный брифинг с премьером Молдовы Майей Санду в Киеве

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации", - сказал Владимир Зеленский .

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