//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина ежегодно теряет $200 млн из-за неправомерной деятельности инспекторов, - Нефедов

Украина ежегодно теряет $200 млн из-за неправомерной деятельности инспекторов, - Нефедов


фото: reuters
Иностранные суда отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

В конце апреля, на последнем дерегуляционном Кабмине, правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекцией изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море.

"Эти печальные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не случится". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - пояснил Нефедов.

По словам нового главы ГТС, дерегулирование было "глотком свежего воздуха для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества".

"По оценкам рынка общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до $200 млн. Ежегодно в виде несозданного ВВП и недополученных доходов государством и бизнесом. Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы", - сказал Нефедов.

Он отметил, что несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины.

Бизнес, European Business Association, American Chamber of Commerce, Ассоциация Морских Агентств Украины сообщает о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев "штраф за загрязнение" акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?", - написал Нефедов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать