Украина ежегодно теряет $200 млн из-за неправомерной деятельности инспекторов, - Нефедов

11 июля, 2019, 17:34

Иностранные суда отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

В конце апреля, на последнем дерегуляционном Кабмине, правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекцией изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море.

"Эти печальные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не случится". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - пояснил Нефедов.

По словам нового главы ГТС, дерегулирование было "глотком свежего воздуха для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества".

"По оценкам рынка общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до $200 млн. Ежегодно в виде несозданного ВВП и недополученных доходов государством и бизнесом. Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы", - сказал Нефедов.

Он отметил, что несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины.

Бизнес, European Business Association, American Chamber of Commerce, Ассоциация Морских Агентств Украины сообщает о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев "штраф за загрязнение" акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?", - написал Нефедов.