Свитолина - Халеп: букмекеры назвали фаворитку полуфинала Уимблдона

11 июля, 2019, 10:26

Сегодня в 1/2 финала Уимблдонского турнира украинская теннисистка Элина Свитолина встречается с румынкой Симоной Халеп

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают фавориткой встречи Симону Халеп, на победу которой предлагают коэффициент 1.44. На выигрыш Элины Свитолиной дают 2.75.

В мировом рейтинге румынка, которая является экс-первой ракеткой мира, занимает седьмое место. Украинка идет в мировой классификации восьмой.

Ранее теннисистки встречались семь раз - четыре победы получила Свитолина, трижды выиграла Халеп. Последний раз соперницы играли в феврале этого года на турнире в Дохе (Катар) - сильнее оказалась румынка - 2: 1. До этого матча трижды подряд побеждала украинка.

Матч Свитолина - Халеп начнется сегодня в 15:00 по киевскому времени.

Другую финалистку Уимблдона 11 июля определят американка Серена Уильямс и чешка Барбора Стрицова.