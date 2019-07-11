Свитолина - Халеп: букмекеры назвали фаворитку полуфинала Уимблдона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают фавориткой встречи Симону Халеп, на победу которой предлагают коэффициент 1.44. На выигрыш Элины Свитолиной дают 2.75.
В мировом рейтинге румынка, которая является экс-первой ракеткой мира, занимает седьмое место. Украинка идет в мировой классификации восьмой.
Ранее теннисистки встречались семь раз - четыре победы получила Свитолина, трижды выиграла Халеп. Последний раз соперницы играли в феврале этого года на турнире в Дохе (Катар) - сильнее оказалась румынка - 2: 1. До этого матча трижды подряд побеждала украинка.
Матч Свитолина - Халеп начнется сегодня в 15:00 по киевскому времени.
Другую финалистку Уимблдона 11 июля определят американка Серена Уильямс и чешка Барбора Стрицова.
- Напомним, 9 июля Элина Свитолина победила Каролину Мухова из Чехии и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
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