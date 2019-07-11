Супрун: в Украине нет легальных онлайн-аптек

11 июля, 2019, 17:13

Исполняющая обязанности министра здравоохранения предупредила, что в Украине не существует законных онлайн-аптек: ни какой-то отдельной, ни целой сети

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"По закону, продавать лекарственные средства можно только в аптеках, а не дистанционно или онлайн. Не стоит также заказывать лекарства по почте", - отметила Супрун.

И. о. министра обратила внимание, что в последнее время в интернете распространяется реклама "чудо-препарата" против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. В описании указывают, что его якобы рекомендует МОЗ Украины.

Злоумышленники обещали за довольно малые деньги препарат, который нормализует давление, восстанавливает сосуды и защищает от инфаркта и инсульта. Низкую цену лекарств они объясняли тем, что 93% стоимости компенсируется из средств налогоплательщиков. Но все это неправда. Кроме того, злоумышленники продают этот препарат незаконно, ведь он не имеет государственной регистрации.

Супрун уточнила, что разоблачить преступников в этой ситуации можно с помощью нескольких простых источников.

В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. В рамках правительственной программы "Доступные лекарства" пациенты с астмой, сердечно-сосудистым заболеваниями и сахарным диабетом могут получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Лекарства выдают по рецепту семейного врача в аптеке, которая подписала соглашение с Национальной службой здоровья Украины.

"Особенно цинично, что жертвами мошенничества потенциально являются пенсионеры и пожилые люди. Злоумышленники не гнушаются наживаться на них. Это происходит в то же время, когда действует правительственная программа "Доступные лекарства", защищающая таких пациентов. Стоимость этих лекарств покрывается за счет налогоплательщиков ", - добавила она.