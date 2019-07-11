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Espreso.tvОбществоСуд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его окружения

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его окружения


фото: eulawanalysis
Суд Европейского союза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения

Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Также сообщается, что санкции были сняты с Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Данное решение относится к санкциям, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов.

Действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и остаются в силе.

"Сегодняшним решением Суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них за эти периоды", - говорится в решении.

По мнению Суда, никакая информация, содержащаяся в письмах украинской власти, на основании которых Совет ЕС принимал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для проверки того, что права указанных лиц были соблюдены .

Кроме того, Совет был обязан проводить такую проверку независимо от каких-либо доказательств, представленных украинцами, заинтересованными в замораживании средств.

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