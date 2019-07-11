Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

11 июля, 2019, 11:16

Советник президента Украины Владимира Зеленского и кандидат в народные депутаты от партии Слуга народу Никита Потураев предложил на украинских картах называть Российскую Федерацию Московией

"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (РФ) длительное время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - сказал он в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на YouTube.

Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".

Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России - ред.) - российский", - заявил он.

В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что сочувствует Зеленскому, который имеет таких помощников. Он назвал инициативу переименовать Россию в Московию ерундой.

"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал Клинцевич.