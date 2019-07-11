Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
"Можем вообще на своих картах начать называть их Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна (РФ) длительное время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем", - сказал он в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на YouTube.
Он также высказал мнение, что по сути Россия является "временно неподконтрольными Китайской Республике территориями".
Потураев также предложил переименовать русский язык в российский.
"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там (в России - ред.) - российский", - заявил он.
В РФ уже ответили на предложение Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в Facebook заявил, что сочувствует Зеленскому, который имеет таких помощников. Он назвал инициативу переименовать Россию в Московию ерундой.
"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - написал Клинцевич.
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