Шторм в Греции унес жизни 6 туристов, сотни пострадавших

"Шестеро иностранцев погибли, включая двоих детей, и более 100 человек пострадали в результате сильного порыва ветра, дождя и шторма на севере Греции поздно в среду", - говорится в сообщении.

Также отмечается о обваленных деревьх и разрушеных крышах домов.

По словам руководителя медицинского центра в городе Неа Мудания Атансиоса Калцаса, большинство травм связаны именно с падением деревьев и других объектов.

По мнению одного из греческих метеорологов Клерксоса Марусакиса, подобная непогода в стране - "необычное явлением", особенно сейчас, летом, когда обычно очень жарко и сухо.