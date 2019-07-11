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Espreso.tvМирШторм в Греции унес жизни 6 туристов, сотни пострадавших

Шторм в Греции унес жизни 6 туристов, сотни пострадавших


фото: REUTERS
Шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, погибли в результате штормовых ветров, дождей и града, которые поразили греческие курорты в районе Халкидики поздно в среду, вырывая деревья и разрушая крыши, сообщили власти
Еще более 100 человек получили травмы, сообщает Ekathimerini со ссылкой на местных чиновников.

"Шестеро иностранцев погибли, включая двоих детей, и более 100 человек пострадали в результате сильного порыва ветра, дождя и шторма на севере Греции поздно в среду", - говорится в сообщении.

Также отмечается о обваленных деревьх и разрушеных крышах домов.

По словам руководителя медицинского центра в городе Неа Мудания Атансиоса Калцаса, большинство травм связаны именно с падением деревьев и других объектов.

По мнению одного из греческих метеорологов Клерксоса Марусакиса, подобная непогода в стране - "необычное явлением", особенно сейчас, летом, когда обычно очень жарко и сухо.

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