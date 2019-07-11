//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСевероатлантический совет НАТО назвал новую дату визита в Украину

Североатлантический совет НАТО назвал новую дату визита в Украину

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на конец октября из-за парламентских выборов

Об этом сообщили в штаб-квартире НАТО, пишет "Интерфакс-Украина".

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал его представитель, отметив при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее" .

Более подробная информация о визите будет объявлена позже.

Из дипломатических источников агентству стало известно, что причина переноса визита - досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Украине 21 июля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать