Североатлантический совет НАТО назвал новую дату визита в Украину

11 июля, 2019, 21:07

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на конец октября из-за парламентских выборов

Об этом сообщили в штаб-квартире НАТО, пишет "Интерфакс-Украина".

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября.

"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал его представитель, отметив при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее" .

Более подробная информация о визите будет объявлена позже.

Из дипломатических источников агентству стало известно, что причина переноса визита - досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Украине 21 июля.