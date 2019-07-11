Североатлантический совет НАТО назвал новую дату визита в Украину
Об этом сообщили в штаб-квартире НАТО, пишет "Интерфакс-Украина".
Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, который ранее планировался на июль, состоится в конце октября.
"Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года. Этот визит демонстрирует твердую приверженность Альянса Украине", - сказал его представитель, отметив при этом, что все союзники по НАТО "решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и ее право решать свое будущее" .
Более подробная информация о визите будет объявлена позже.
Из дипломатических источников агентству стало известно, что причина переноса визита - досрочные парламентские выборы, которые состоятся в Украине 21 июля.
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