Самый большой авианосец Британии вернулся в порт из-за аварии

11 июля, 2019, 07:52

Флагман Королевского флота, крупнейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth, который спустили на воду полтора года назад, срочно прервал учебу и вернулся в порт из-за аварии

Об этом сообщает BBC .

За полтора года это уже второй случай непонятной аварии - при этом авианосец является флагманским кораблем ВМС страны и обошелся бюджету в 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Министерство обороны Великобритании, комментируя аварию, заявило, что имела место небольшая проблема внутренней системы - вода начала поступать во внутренний отсек корабля, однако ее удалось сравнительно быстро локализовать и откачать. Тем не менее авианосец, который недавно отправился в пятинедельный учебный поход, вернулся в порт базирования и стал на прикол на время расследования причин аварии.

Первая авария произошла в ходе морских испытаний корабля в начале 2018 - тогда в корпусе также открылся виток, из-за чего авианосцу пришлось немедленно возвращаться в порт.