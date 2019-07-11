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Espreso.tvМирСамый большой авианосец Британии вернулся в порт из-за аварии

Самый большой авианосец Британии вернулся в порт из-за аварии

Флагман Королевского флота, крупнейший авианосец Великобритании Queen Elizabeth, который спустили на воду полтора года назад, срочно прервал учебу и вернулся в порт из-за аварии

Об этом сообщает BBC .

За полтора года это уже второй случай непонятной аварии - при этом авианосец является флагманским кораблем ВМС страны и обошелся бюджету в 3,1 млрд фунтов стерлингов.

Министерство обороны Великобритании, комментируя аварию, заявило, что имела место небольшая проблема внутренней системы - вода начала поступать во внутренний отсек корабля, однако ее удалось сравнительно быстро локализовать и откачать. Тем не менее авианосец, который недавно отправился в пятинедельный учебный поход, вернулся в порт базирования и стал на прикол на время расследования причин аварии.

Первая авария произошла в ходе морских испытаний корабля в начале 2018 - тогда в корпусе также открылся виток, из-за чего авианосцу пришлось немедленно возвращаться в порт.

  • Queen Elizabeth - главный корабль одноименного типа, который был спущен на воду в декабре 2017 года. Имеет водоизмещение в 70,6 тыс. тонн, несет на себе 40 самолетов и вертолетов (в том числе может нести истребители F-35C), 600 человек экипажа и 900 человек состава авиационной группы.
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