Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой и полноэкранным Super AMOLED дисплеем уже в Украине

11 июля, 2019, 15:00

В июле Samsung Electronics Украина объявила о старте продаж смартфона Galaxy A80

Созданное для эпохи общения в формате "Live" устройство объединяет актуальные инновации – первую поворотную тройную AI-камеру и иммерсивный Super AMOLED экран New Infinity.

Впервые в линейке Galaxy, A80 получил революционную поворотную тройную AI-камеру Samsung, которая позволяет снимать видео с любого ракурса на один и тот же высококачественный объектив, поэтому пользователям никогда не придется выбирать между реалистичностью изображения и удобством.

Galaxy A80 помогает создавать четкие и яркие фотографии в любое время суток с помощью основной камеры разрешением 48 Мп. Теперь, благодаря ультра-широкоугольному объективу с углом обзора 123 градуса1, можно легко сфотографировать или снять на видео любые события. Кроме того, встроенный функционал суперстабилизации уменьшает дрожание кадров и позволяет снимать эффектные экшн-видео профессионального уровня.

Galaxy A80 оснащен первым экраном Samsung New Infinity, широким 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешения FHD+2, занимающим всю переднюю панель смартфона.

Super AMOLED - технология создания дисплеев для мобильных устройств, которая предусматривает использование органических светодиодов как светоизлучающих элементов. В устройствах, снабженных технологией Super AMOLED, между экраном и сенсорным слоем отсутствует прослойка воздуха. Это позволяет достичь сверхвысокой четкости и насыщенности цветов.

Ранее доступные только в флагманских смартфонах, Super AMOLED экраны стали отличительной чертой новой серии Galaxy A 2019 и установлены во всех моделях, начиная с доступной Galaxy A20. Преимущества Super AMOLED:

Автоматическое регулирование яркости

Воспроизведение более широкого диапазона цветов

Высокая скорость отклика экрана

Высокая контрастность изображения

Шырокий угол обзора

Меншая толщина экрана

Улучшенная энергоэффективность

Доступность функции Always On Display

Для пользователя это означает более качественное и реалистичное изображение, лучшую видимость на солнце при хорошей автономности и дополнительные преимущества в виде нужной информации даже на выключеном дисплее.

Galaxy A80 доступен в трех цветах: золотой, серебряный и черный. Более подробная информация линейке Galaxy A 2019 доступна на сайте.