Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой и полноэкранным Super AMOLED дисплеем уже в Украине
Созданное для эпохи общения в формате "Live" устройство объединяет актуальные инновации – первую поворотную тройную AI-камеру и иммерсивный Super AMOLED экран New Infinity.
Впервые в линейке Galaxy, A80 получил революционную поворотную тройную AI-камеру Samsung, которая позволяет снимать видео с любого ракурса на один и тот же высококачественный объектив, поэтому пользователям никогда не придется выбирать между реалистичностью изображения и удобством.
Galaxy A80 помогает создавать четкие и яркие фотографии в любое время суток с помощью основной камеры разрешением 48 Мп. Теперь, благодаря ультра-широкоугольному объективу с углом обзора 123 градуса1, можно легко сфотографировать или снять на видео любые события. Кроме того, встроенный функционал суперстабилизации уменьшает дрожание кадров и позволяет снимать эффектные экшн-видео профессионального уровня.
Galaxy A80 оснащен первым экраном Samsung New Infinity, широким 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешения FHD+2, занимающим всю переднюю панель смартфона.
Super AMOLED - технология создания дисплеев для мобильных устройств, которая предусматривает использование органических светодиодов как светоизлучающих элементов. В устройствах, снабженных технологией Super AMOLED, между экраном и сенсорным слоем отсутствует прослойка воздуха. Это позволяет достичь сверхвысокой четкости и насыщенности цветов.
Ранее доступные только в флагманских смартфонах, Super AMOLED экраны стали отличительной чертой новой серии Galaxy A 2019 и установлены во всех моделях, начиная с доступной Galaxy A20. Преимущества Super AMOLED:
- Автоматическое регулирование яркости
- Воспроизведение более широкого диапазона цветов
- Высокая скорость отклика экрана
- Высокая контрастность изображения
- Шырокий угол обзора
- Меншая толщина экрана
- Улучшенная энергоэффективность
- Доступность функции Always On Display
Для пользователя это означает более качественное и реалистичное изображение, лучшую видимость на солнце при хорошей автономности и дополнительные преимущества в виде нужной информации даже на выключеном дисплее.
Galaxy A80 доступен в трех цветах: золотой, серебряный и черный. Более подробная информация линейке Galaxy A 2019 доступна на сайте.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин