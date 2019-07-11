//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 1 сентября ученикам 1-4 классов выдадут светоотражающие жилеты

С 1 сентября ученикам 1-4 классов выдадут светоотражающие жилеты

Жилет предназначен для предупреждения опасных и аварийных ситуаций, которые могут случиться на дороге в условиях недостаточной видимости, в темное время суток или при плохой погоде

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.

Также Гройсман обратился к родителям с призывом, чтобы те следили, чтобы ребенок шел в и из школы в этом жилете.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать