С 1 сентября ученикам 1-4 классов выдадут светоотражающие жилеты

11 июля, 2019, 11:46

Жилет предназначен для предупреждения опасных и аварийных ситуаций, которые могут случиться на дороге в условиях недостаточной видимости, в темное время суток или при плохой погоде

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.

Также Гройсман обратился к родителям с призывом, чтобы те следили, чтобы ребенок шел в и из школы в этом жилете.