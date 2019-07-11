С 1 сентября ученикам 1-4 классов выдадут светоотражающие жилеты
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.
"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого", - говорится в сообщении.
Также Гройсман обратился к родителям с призывом, чтобы те следили, чтобы ребенок шел в и из школы в этом жилете.
С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого. Призываю родителей: следите, чтобы ребенок шел в школу и из школы в этом жилете. pic.twitter.com/pODMrhfvof- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 июля 2019 г.
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