Россия усиливает войну на Донбассе: 42 обстрела, один погибший украинец
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 20 раз.
В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевое травмирование. По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения. С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.
- В среду, 10 июля, российские боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса машину Объединенных сил, в результате чего погиб один украинский военный, еще один получил ранения средней тяжести. В Офисе президента Украины уточнили, что оккупанты обстреляли автоколонну, в которой ехал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Авто Кириленко не пострадало.
- Президент поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.
- В МИД считают, что после обстрела колонны главы Донецкой ВГА Кириленко, в результате которого один военный погиб, Россия продолжит провокации на Донбассе .
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