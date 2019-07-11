Россия усиливает войну на Донбассе: 42 обстрела, один погибший украинец

11 июля, 2019, 08:42

10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 28 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 20 раз.

В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб, семеро получили ранения и 2 - боевое травмирование. По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения. С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.