Разговоры об украинских реформах и возвращении территорий: Данилюк встретился с советником Трампа Болтоном
Об этом Болтон сообщил в Twitter.
"Великолепная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - говорится в твите.
На встрече также присутствовали министр энергетики США Рик Перри, представитель США в ЕС Гордон Сонланд и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Напомним, что Данилюк начал рабочий визит в США.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить встречу украинского президента с Дональдом Трампом.
Great discussion today with Oleksandr Danylyuk, Secretary of Ukraine's National Security and Defense Council, on US support for Ukrainian reforms and the peaceful restoration of Ukrainian territory. https://t.co/NCJDBPRRvg- John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 июля 2019 г.
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