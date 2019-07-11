Разговоры об украинских реформах и возвращении территорий: Данилюк встретился с советником Трампа Болтоном

11 июля, 2019, 09:41

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк встретился с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном

Об этом Болтон сообщил в Twitter.

"Великолепная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - говорится в твите.

На встрече также присутствовали министр энергетики США Рик Перри, представитель США в ЕС Гордон Сонланд и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Напомним, что Данилюк начал рабочий визит в США.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить встречу украинского президента с Дональдом Трампом.