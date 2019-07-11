//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазговоры об украинских реформах и возвращении территорий: Данилюк встретился с советником Трампа Болтоном

Разговоры об украинских реформах и возвращении территорий: Данилюк встретился с советником Трампа Болтоном

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк встретился с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном

Об этом Болтон сообщил в Twitter.

"Великолепная дискуссия прошла сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - говорится в твите.

На встрече также присутствовали министр энергетики США Рик Перри, представитель США в ЕС Гордон Сонланд и спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Напомним, что Данилюк начал рабочий визит в США.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщал, что уже на этой неделе в Вашингтон поедут представители Зеленского, чтобы с украинскими дипломатами готовить встречу украинского президента с Дональдом Трампом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать