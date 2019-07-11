Рада не смогла уволить Климкина с поста главы МИД

11 июля, 2019, 17:30

Верховная Рада не проголосовала за увольнение министра иностранных дел Климкина

Об этом сообщает Еспресо.TV .

11 июля Рада рассмотрела проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

"За" проголосовали 160 депутатов, следовательно проект постановления не набрал необходимого количества голосов и был отклонен.