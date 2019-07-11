Рада не смогла уволить Климкина с поста главы МИД
11 июля, 2019, 17:30
Верховная Рада не проголосовала за увольнение министра иностранных дел Климкина
Об этом сообщает Еспресо.TV .
11 июля Рада рассмотрела проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.
"За" проголосовали 160 депутатов, следовательно проект постановления не набрал необходимого количества голосов и был отклонен.
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