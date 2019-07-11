"Иди вон" в Борисполе: Годунок обратится в СБУ с запросом по поводу информации, "которая может его корчить"

11 июля, 2019, 12:56

Годунок записал видеообращение.

"Кто-то из его (Зеленского - Ред.) окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт. Я планирую обратиться в СБУ с депутатским запросом, есть ли на меня любая информация, которая может меня корчить. Думаю, президент разберется в той ситуации , в которой мы оказались. Я не бандит ", - заявил Годунок.

Депутат добавил, что он призывал голосовать за Владимира Зеленского во время президентских выборов, и это хотят использовать для дискредитации главы государства.

Отметим, что когда президент зачитывал со смартфона новость о судимости Годунка, то спросил у депутата: "Это вы?", На что тот ответил: "Да". После этого Зеленский выгнал Годунка из зала заседания. А в конце встречи сказал : "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта".

Позже появилась информация, что Годунок подаст в суд на президента "об оскорблении чести и достоинства" и пожалуется в Государственное бюро расследований.

"Я в ГБР сегодня напишу заявление на незаконные действия президента и незаконное указание, которое он дал СБУ, давить на меня", - сказал секретарь горсовета.