"Угроза конституционному строю и безопасности": Россия признала "нежелательным" Всемирный конгресс украинцев

11 июля, 2019, 22:15

Генеральная прокуратура РФ приняла решение "признать нежелательной" деятельность международной неправительственной организации Всемирный конгресс украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По результатам изучения материалов, поступивших 11.07.2019 в Генеральную прокуратуру Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев")", - говорится в сообщении.

Российское ведомство увидело в деятельности организации "угрозу конституционному строю и безопасности" России.

"Установлено, что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре РФ.

Всемирный конгресс украинский - международная некоммерческая организация, которая объединяет 20 млн украинцев в 133 странах мира и координирует общественные организации в диаспоре. Организация была основана в 1967 году в Нью-Йорке под названием Всемирный конгресс свободных украинцев. В 1993 году название сменили на современноу - Всемирный конгресс украинцев. Членами ВКУ являются краевые общественные надстройки, представляющие интересы украинцев в диаспоре.