"Сс*ть я хотел": гендиректор "Рустави-2" ответил на российские идеи запрета грузинского вина

11 июля, 2019, 11:35

Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия отреагировал эмоциональной бранью на российские инициативы запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды

Об этом сообщает РБК.

"Плевать я хотел и на Боржоми, и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию Боржоми, вино и Набеглави? Сс*ть я хотел на все три, плевать мне" , - заявил Гварамия, добавив нецензурное выражение.

По его словам, для экспорта вина и минеральной воды его каналу "чуть ли не запрещают высказывать мнение".

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?", - добавил гендиректор Рустави-2.