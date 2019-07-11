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Espreso.tvМир"Сс*ть я хотел": гендиректор "Рустави-2" ответил на российские идеи запрета грузинского вина

"Сс*ть я хотел": гендиректор "Рустави-2" ответил на российские идеи запрета грузинского вина

Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия отреагировал эмоциональной бранью на российские инициативы запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды

Об этом сообщает РБК.

"Плевать я хотел и на Боржоми, и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию Боржоми, вино и Набеглави? Сс*ть я хотел на все три, плевать мне" , - заявил Гварамия, добавив нецензурное выражение.

По его словам, для экспорта вина и минеральной воды его каналу "чуть ли не запрещают высказывать мнение".

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?", - добавил гендиректор Рустави-2.

  • Напомним, ведущий телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу с нецензурного обращения к президенту России Владимиру Путину.
  • Государственная дума РФ планирует попросить российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию, а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.
  • В Госдуме требуют также экстрадировать в Россию грузинского журналиста, который обматерил Путина .
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