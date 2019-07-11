"Самопомич" собирает подписи для представления о неконституционности особого статуса ОРДЛО и амнистии для боевиков
Об этом заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид написала в Facebook.
"Все здесь, чтобы проголосовать за Избирательный кодекс и подписать конституционное представление о неконституционности особого статуса ОРДЛО и амнистии для боевиков. 46 подписей уже собрано!" - написала Сыроид.
Напомним, что закон об особом статусе Донбасса был подписан 16 сентября 2014 г. Его суть заключается в предоставлении особого статуса сроком на 3 года территориям, которые не контролируют ВСУ по состоянию на день принятия закона, а не на всей территории Донецкой и Луганской области.
Закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей" предусматривает освобождение от ответственности боевиков "Л / ДНР", членов самопровозглашенных органов в Донецкой и Луганской областях. Сепаратисты освобождаются от уголовной ответственности при условии, что они в течение месяца с момента вступления в силу настоящего Закона освободили или не удерживают заложников и добровольно сдали оружие и взрывчатку.
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