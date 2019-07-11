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Espreso.tvМир"Не поддается анализу": Хербст отреагировал на заявление Путина о договоренностях с Обамой

"Не поддается анализу": Хербст отреагировал на заявление Путина о договоренностях с Обамой


фото: REUTERS
Высказывания президента России Владимира Путина о договоренностях с экс-президентом США Бараком Обамой по Украине не поддается анализу, заявил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст

"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама", - сказал он, пишет Укринформ.

Хербст добавил, что никакой конкретики так и не было названо.

Он напомнил, что в начале 2014 года Вашингтон предупреждал Москву о последствиях за ее агрессию..

"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину уйти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессию - санкциями, устранением России с Большой восьмерки , а также военной поддержкой Украины ", - резюмировал Хербст.

Ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности по Украине с 44-м американским президентом Бараком Обамой, которые в итоге не были выполнены.

Больше деталей об указанном разговоре ранее рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Обама позвонил Путину во время событий на Майдане 2014 года и призвал его не отговаривать тогдашнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией и не применять силу против митингующих.

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