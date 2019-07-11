"Не поддается анализу": Хербст отреагировал на заявление Путина о договоренностях с Обамой
"Это трудно комментировать, поскольку Путин не говорит, что обещал Обама", - сказал он, пишет Укринформ.
Хербст добавил, что никакой конкретики так и не было названо.
Он напомнил, что в начале 2014 года Вашингтон предупреждал Москву о последствиях за ее агрессию..
"Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Обама неоднократно предлагал Путину уйти от этой агрессивной политики, а затем принял меры в ответ на эту агрессию - санкциями, устранением России с Большой восьмерки , а также военной поддержкой Украины ", - резюмировал Хербст.
Ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности по Украине с 44-м американским президентом Бараком Обамой, которые в итоге не были выполнены.
Больше деталей об указанном разговоре ранее рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Обама позвонил Путину во время событий на Майдане 2014 года и призвал его не отговаривать тогдашнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией и не применять силу против митингующих.
Читайте также
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
Читайте также
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают