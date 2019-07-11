"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4% - ОПУ

11 июля, 2019, 19:19

НАК "Нафтогаз Украины" снизит цены на газ для населения в июле на 10,4% - соответствующее распоряжение подписал руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил Фаворов.

Чиновник отметил, что на европейском газовом рынке сейчас увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. В связи с этим Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища: уже есть 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется объем 19-20 млрд куб. м.

Фаворов добавил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.