//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4% - ОПУ

"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4% - ОПУ

НАК "Нафтогаз Украины" снизит цены на газ для населения в июле на 10,4% - соответствующее распоряжение подписал руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил Фаворов.

Чиновник отметил, что на европейском газовом рынке сейчас увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. В связи с этим Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища: уже есть 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется объем 19-20 млрд куб. м.

Фаворов добавил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.

  • Напомним, 14 июня Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%.
  • 21 июня Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13% .
  • 9 июля Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года.
  • Правительство обязало Нафтогаз в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 кубометров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать