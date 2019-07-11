"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4% - ОПУ
11 июля, 2019, 19:19
НАК "Нафтогаз Украины" снизит цены на газ для населения в июле на 10,4% - соответствующее распоряжение подписал руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз" Андрей Фаворов
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В июле мы снизим цену для населения на 10,4%", - сообщил Фаворов.
Чиновник отметил, что на европейском газовом рынке сейчас увеличился объем газа за счет предложения российского и американского сжиженного топлива, что способствует снижению оптовых цен. В связи с этим Украина увеличила закупку этого энергоресурса, который закачивает в подземные хранилища: уже есть 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется объем 19-20 млрд куб. м.
Фаворов добавил, что снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке.
- Напомним, 14 июня Нафтогаз снизил цену на газ для потребителей на 7,3%.
- 21 июня Нафтогаз снизил цены на газ для промышленности на 13% .
- 9 июля Апелляционный суд признал незаконными тарифы на газ за последние 2,5 года.
- Правительство обязало Нафтогаз в июле снизить цену газа для населения еще на 650 грн за 1000 кубометров.
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