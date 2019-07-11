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Espreso.tvОбщество"Компания-прокладка" присвоила 50 млн Укрзализныци

"Компания-прокладка" присвоила 50 млн Укрзализныци


фото: today.ua
Укрзализныця передала в правоохранительные органы информацию о незаконной деятельности онлайн-системы продажи билетов ООО "Унит"

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По словам директора филиала "Главного информационно-вычислительного центра" АО "Укрзализныця" Александра Войтко, "компания-прокладка" создала платежный шлюз и завладела средствами перевозчика на 51,2 млн грн.

"Разработчик онлайн-системы продажи билетов ООО "Унит" стал "прокладкой" между Укрзализныцей и клиентом при покупке билетов через интернет. Так, только в течение 2017-2018 годов руководители этой частной компании в сговоре с бывшими работниками Укрзализныци завладели средствами общества на общую сумму около 51,2 млн грн. Все факты относительно незаконной деятельности переданы в правоохранительные органы ", - говорится в сообщении.

Войтко пояснил, что компания "Унит" разработала сайт онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua таким образом, чтобы при оплате билетов банковскими картами использовался платежный шлюз.

"В ходе проверки мы установили, что, как ни странно, компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз - Plategka.com. После чего они заключили ряд "эксклюзивных" договоров с банками-эквайрами в качестве "агента", согласно которым банки обязаны выплачивать ООО "Унит" так называемое "вознаграждение агенту" в размере 0,8% за каждую успешную транзакцию покупки пассажирами билетов ", - отметил он.

По его словам, Укрзализныця считает такие действия незаконными, ведь соглашение между Укрзализныцей и ООО "Унит" не предусматривало использование шлюза компании-разработчика.

В сложившейся ситуации с ООО "Унит" Укрзализныця приняла решение о разработке собственной системы онлайн-продажи билетов.

"Мы уже начали разработку альтернативного сервиса и обратились к ведущим банкам страны с предложением заключить прямые договоры на использование их шлюза, без компаний-посредников. После получения их предложений будут выбрана наиболее выгодная. Уверен, это позволит даже снизить стоимость билетов", - сказал Войтко.

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