"Государственная измена является основанием": Луценко о вызовах на допросы представителей NewsOne

11 июля, 2019, 17:34

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал основанием для вызовов на допросы должностных лиц и журналистов телеканала NewsOne статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)

Об этом Луценко сказал в видеообращении в Facebook.

Генпрокурор пообещал ответственность как за попытки проводить телемосты со страной-агрессором, так и за трансляцию российской пропаганды, в частности, показ фильма о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях.

"На вопрос, почему мы вызываем на допросы должностных лиц и журналистов NewsOne ответ прост: потому что в Украине есть закон. Я, как генеральный прокурор, делал, делаю и буду делать все, чтобы национальные интересы были защищены этим законом. Ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не помогут никому вести антиукраинскую деятельность и подрывать наши национальные интересы. Заявляю прямо: за любые попытки - прошлые (о телемосте) и будущие (демонстрация российского пропагандистского фильма, рекламируемого на канале Медведчука) будет ответственность. Украинское государство умеет защищать свои интересы! Статья 111 (государственная измена) является основанием для допросов всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям ", - сказал Луценко.