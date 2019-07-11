"Государственная измена является основанием": Луценко о вызовах на допросы представителей NewsOne
Об этом Луценко сказал в видеообращении в Facebook.
Генпрокурор пообещал ответственность как за попытки проводить телемосты со страной-агрессором, так и за трансляцию российской пропаганды, в частности, показ фильма о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях.
"На вопрос, почему мы вызываем на допросы должностных лиц и журналистов NewsOne ответ прост: потому что в Украине есть закон. Я, как генеральный прокурор, делал, делаю и буду делать все, чтобы национальные интересы были защищены этим законом. Ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не помогут никому вести антиукраинскую деятельность и подрывать наши национальные интересы. Заявляю прямо: за любые попытки - прошлые (о телемосте) и будущие (демонстрация российского пропагандистского фильма, рекламируемого на канале Медведчука) будет ответственность. Украинское государство умеет защищать свои интересы! Статья 111 (государственная измена) является основанием для допросов всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям ", - сказал Луценко.
- Напомним, ранее сообщалось, что телеканал "112 Украина" покажет фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе с Путиным и Медведчуком в главных ролях.
- На 12 июля у телеканала NewsOne был запланирован "телемост" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".
- 8 июля телеканал NewsOne отменил проведение "телемоста" с "Россия 24", заявив об угрозах физической расправы.
- По данным СБУ и ГПУ, компаниями-владельцами NewsOne и банка-партнера Минобороны РФ руководит один человек.
- Телеканал "Россия 1" пригласил на программу журналистов NewsOne, которые должны были вести отмененный телемост.
- Телеканалы Медведчука провели виртуальный телемост с Москвой.
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