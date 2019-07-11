Проверка одного из заводов "Укроборонпрома" раскрыла торговлю с РФ и миллионные траты
Об этом сообщает журналистка экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева по данным отчета аудиторов, передает Экономическая правда.
В течение 2014-2019 годов главными потребителями экспортируемой продукции были Россия, Казахстан, Польша, Латвия, Литва, Азейбарджан, Испания и Беларусь на общую сумму 43,7 млн гривен.
"Размер прибыли при экспорте составляет 10% от производственной себестоимости. Хотя размер прибыли при реализации отечественным производителям согласно калькуляциями составляет 20% производственной себестоимости", - говорится в сообщении.
Одним из закупщиков является российская компания ООО "Авиаторг", которая заказывала самолетные дальномеры СД-75.
На складах ГП "Радиоизмеритель" аудиторы нашли малоликвидную продукцию, которая хранится более 7 лет и в случае отсутствия покупателя может привести к потерям на сумму 13,6 млн гривен.
Кроме того, часть продукции, изготовленной по собственному усмотрению руководства завода на общую сумму 980 тыс. гривен, невозможно использовать в самолетостроении.
Отмечено, что недостатки при управлении затратами привели к их завышению через закупку запасов на производство еще на один миллион гривен.
"В 2018 году предприятие имело негативную тенденцию по выплате заработной платы, что привело к ее задержке работникам на три месяца", - сообщает журналистка.
"В целом из-за неэффективного управления недвижимостью "Радиоизмеритель" потерял 6 млн гривен и недополучил от аренды 4,9 млн гривен.
К тому же, государственный завод имеет несколько земельных участков по Киеву, которые руководству не удается использовать для производства, но за которые уплачен земельный налог за указанный период в сумме 2 млн гривен.
Также установлено, что износ основных средств завода "Радиоизмеритель" составляет 73,6% к первоначальной стоимости.
Госпредприятие "Радиоизмеритель" является стратегическим для экономики страны, ведь выпускает навигационно-посадочную аппаратуру для самолетостроения не только Украины или СНГ, а и ЕС.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой.
- Скандал стал поводом для митингов и акций, как против семьи Гладковских, так и против Петра Порошенко. 9 марта они переросли в столкновения с полицией. Порошенко пообещал провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада - сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн. 4 марта 2019 года САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрение в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihus.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс. 11 марта журналисты обнародовали часть расследования, в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также о причастности НАБУ.
- НАБУ отрицает обвинения о взятках и заявило о "ложных выводах" журналистов.
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