Проверка одного из заводов "Укроборонпрома" раскрыла торговлю с РФ и миллионные траты

11 июля, 2019, 17:46

Госаудитслужба провела проверку государственного предприятия "Радиоизмеритель", которое является участником концерна "Укроборонпром", и выявила многочисленные финансовые нарушения

Об этом сообщает журналистка экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева по данным отчета аудиторов, передает Экономическая правда.

В течение 2014-2019 годов главными потребителями экспортируемой продукции были Россия, Казахстан, Польша, Латвия, Литва, Азейбарджан, Испания и Беларусь на общую сумму 43,7 млн гривен.

"Размер прибыли при экспорте составляет 10% от производственной себестоимости. Хотя размер прибыли при реализации отечественным производителям согласно калькуляциями составляет 20% производственной себестоимости", - говорится в сообщении.

Одним из закупщиков является российская компания ООО "Авиаторг", которая заказывала самолетные дальномеры СД-75.

На складах ГП "Радиоизмеритель" аудиторы нашли малоликвидную продукцию, которая хранится более 7 лет и в случае отсутствия покупателя может привести к потерям на сумму 13,6 млн гривен.

Кроме того, часть продукции, изготовленной по собственному усмотрению руководства завода на общую сумму 980 тыс. гривен, невозможно использовать в самолетостроении.

Отмечено, что недостатки при управлении затратами привели к их завышению через закупку запасов на производство еще на один миллион гривен.

"В 2018 году предприятие имело негативную тенденцию по выплате заработной платы, что привело к ее задержке работникам на три месяца", - сообщает журналистка.

"В целом из-за неэффективного управления недвижимостью "Радиоизмеритель" потерял 6 млн гривен и недополучил от аренды 4,9 млн гривен.

К тому же, государственный завод имеет несколько земельных участков по Киеву, которые руководству не удается использовать для производства, но за которые уплачен земельный налог за указанный период в сумме 2 млн гривен.

Также установлено, что износ основных средств завода "Радиоизмеритель" составляет 73,6% к первоначальной стоимости.

Госпредприятие "Радиоизмеритель" является стратегическим для экономики страны, ведь выпускает навигационно-посадочную аппаратуру для самолетостроения не только Украины или СНГ, а и ЕС.