//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПредвыборный рейтинг: "Голос" опережает "Батькивщину"

Предвыборный рейтинг: "Голос" опережает "Батькивщину"

Новосозданная партия Святослава Вакарчука "Голос" получила в предвыборном рейтинге 6,6% голосов, оказавшись на четвертом месте

Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто намерен голосовать и определился.

На первом месте "Слуга народа" с 47%.

"Оппозиционная платформа" на втором месте - 11,6%.

Партия "Европейская солидарность" получила 8,2% голосов и оказалась на третьем месте.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" набрала 6,6%, опередив "Батькивщину", в которой 6,4% голосов.

Партия Игоря Смешко "Сила и честь" имеет 3,6% сторонников.

"Оппозиционный блок" набрал 3,2% голосов.

Все остальные партии не набрали 3%.

Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5%-ный барьер.

Опрос проводился с 6 по 10 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2000 респондентов.

Статистическая погрешность - не более 2,2%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 июля, 2019 четверг

больше новостей

11 июля, 2019 четверг

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать