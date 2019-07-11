Предвыборный рейтинг: "Голос" опережает "Батькивщину"
Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто намерен голосовать и определился.
На первом месте "Слуга народа" с 47%.
"Оппозиционная платформа" на втором месте - 11,6%.
Партия "Европейская солидарность" получила 8,2% голосов и оказалась на третьем месте.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" набрала 6,6%, опередив "Батькивщину", в которой 6,4% голосов.
Партия Игоря Смешко "Сила и честь" имеет 3,6% сторонников.
"Оппозиционный блок" набрал 3,2% голосов.
Все остальные партии не набрали 3%.
Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5%-ный барьер.
Опрос проводился с 6 по 10 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2000 респондентов.
Статистическая погрешность - не более 2,2%.
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