Предвыборный рейтинг: "Голос" опережает "Батькивщину"

11 июля, 2019, 10:48

Новосозданная партия Святослава Вакарчука "Голос" получила в предвыборном рейтинге 6,6% голосов, оказавшись на четвертом месте

Опросы проводила социологическая группа "Рейтинг" среди тех, кто намерен голосовать и определился.

На первом месте "Слуга народа" с 47%.

"Оппозиционная платформа" на втором месте - 11,6%.

Партия "Европейская солидарность" получила 8,2% голосов и оказалась на третьем месте.

Партия Святослава Вакарчука "Голос" набрала 6,6%, опередив "Батькивщину", в которой 6,4% голосов.

Партия Игоря Смешко "Сила и честь" имеет 3,6% сторонников.

"Оппозиционный блок" набрал 3,2% голосов.

Все остальные партии не набрали 3%.

Напомним, что в Раду могут пройти партии, которые преодолевают 5%-ный барьер.

Опрос проводился с 6 по 10 июля 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма среди 2000 респондентов.

Статистическая погрешность - не более 2,2%.