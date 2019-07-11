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Espreso.tvОбществоПодземное или наземное: во Львове возвращаются к проекту строительства метро

Подземное или наземное: во Львове возвращаются к проекту строительства метро

Львовский горсовет поддержал идею строительства метро и планирует к следующему заседанию разработать дорожную карту по решению этого вопроса

Об этом сообщает Zaxid.net.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.

Автор петиции обращает внимание, что через 10-15 лет ко Львову могут присоединиться Винники, Брюховичи, Сокольники, Дубляны, Малехив и другие близлежащие населенные пункты и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, городу нужно метро, подземное или наземное.

Автор петиции также предлагает запретить проводить любые работы по строительству метро в радиусе 1 км от Львовского горсовета.

Рассмотрев петицию львовян, депутатское большинство поддержало идею обустройства метрополитена во Львове. Поэтому департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры к следующему пленарному заседанию должен разработать дорожную карту по решению этого вопроса.

Разговоры о подземке во Львове продолжаются еще с советских времен. После неудачной попытки в середине 80-х провести линию подземного трамвая, из-за чего повредили исторические здания, эту идею отвергли.

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