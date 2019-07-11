Отныне люди выбирают место кандидата в списке, - Емец
Об этом нардеп Леонид Емец рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.
"Парламент избран по открытым спискам, лишенный сей коррупционной привязки - это будет новое качество парламента. Это новая перспектива, европейские стандарты", - заявил Емец.
Емец рассказал о нововведениях в избирательном кодексе и подчеркнул, что отныне купить место в избирательном списке невозможно.
"Главная суть, сегодня парламент формируется мажоритаркой, где каждый мажоритарщик приходит из округа, часть приходит из-за коррупции, гречкой и все остальное. Вторая половина - это закрытые списки. Партийный лидер рисует список, как ему нравится. Если ему принесли за это деньги, то он нарисовал в проходной части того, кто принес ему деньги. Сейчас это убирается, в принципе, как возможность ".
По словам нардепа, теперь гражданин определяет кандидата в списке.
"Проходной барьер - 5%. (является, - ред.,) системой, по которой люди выбирают место кандидата в списке. Поскольку в бюллетене есть две графы: первая - за партию, вторая - за кандидата от этой партии. И люди, а не партийные лидеры двигают кандидата вверх списка ", - пояснил Емец.
- 11 июля Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками.
- Отметим, Избирательный кодекс регулирует проведение не только парламентских, а и президентских и местных выборов.
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