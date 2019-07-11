Отныне люди выбирают место кандидата в списке, - Емец

11 июля, 2019, 13:15

Народный депутат Леонид Емец рассказал о новациях избирательного кодекса

Об этом нардеп Леонид Емец рассказал в кулуарах Рады, передает Еспресо.TV.

"Парламент избран по открытым спискам, лишенный сей коррупционной привязки - это будет новое качество парламента. Это новая перспектива, европейские стандарты", - заявил Емец.

Емец рассказал о нововведениях в избирательном кодексе и подчеркнул, что отныне купить место в избирательном списке невозможно.

"Главная суть, сегодня парламент формируется мажоритаркой, где каждый мажоритарщик приходит из округа, часть приходит из-за коррупции, гречкой и все остальное. Вторая половина - это закрытые списки. Партийный лидер рисует список, как ему нравится. Если ему принесли за это деньги, то он нарисовал в проходной части того, кто принес ему деньги. Сейчас это убирается, в принципе, как возможность ".

По словам нардепа, теперь гражданин определяет кандидата в списке.

"Проходной барьер - 5%. (является, - ред.,) системой, по которой люди выбирают место кандидата в списке. Поскольку в бюллетене есть две графы: первая - за партию, вторая - за кандидата от этой партии. И люди, а не партийные лидеры двигают кандидата вверх списка ", - пояснил Емец.