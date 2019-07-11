Не тыкать дули и не плевать в глаза: Супрун рассказала, что нельзя делать при ячмене
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
Она рассказала, что ячмень является лидером в рейтинге болезней, которые пытаются лечить альтернативными методами.
"В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть кольцом, плюнуть в глаза, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк. Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке", - пояснила Супрун.
Что делать, если появился ячмень:
- Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.
- Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.
- Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.
- Нее пытаться самостоятельно избавиться от него. Так можно занести инфекцию.
Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух. Но есть случаи, когда необходимо обращаться к врачу:
- Если возникает сильная боль и отек
- Если ячмень не проходит в течение нескольких недель
- Если нарушается зрение
Появление ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его появления.
- Не прикасайтесь к глазам и не одевайте линзы грязными руками.
- Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
- Не используйте косметику, у которой истек срок годности.
- Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, которые имеют ячмень.
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