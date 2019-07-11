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Espreso.tvОбществоНе тыкать дули и не плевать в глаза: Супрун рассказала, что нельзя делать при ячмене

Не тыкать дули и не плевать в глаза: Супрун рассказала, что нельзя делать при ячмене

Ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, которое возникает в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Она рассказала, что ячмень является лидером в рейтинге болезней, которые пытаются лечить альтернативными методами.

"В интернете можно встретить немало советов по его "лечению": потереть кольцом, плюнуть в глаза, показать кукиш, перевязать пальцы нитками или даже приложить коровий кизяк. Нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаз кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке", - пояснила Супрун.

Что делать, если появился ячмень:

  • Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.
  • Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.
  • Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.
  • Нее пытаться самостоятельно избавиться от него. Так можно занести инфекцию.

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух. Но есть случаи, когда необходимо обращаться к врачу:

  • Если возникает сильная боль и отек
  • Если ячмень не проходит в течение нескольких недель
  • Если нарушается зрение

Появление ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его появления.

  • Не прикасайтесь к глазам и не одевайте линзы грязными руками.
  • Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.
  • Не используйте косметику, у которой истек срок годности.
  • Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, которые имеют ячмень.

 

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